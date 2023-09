Casi dos años causando accidentes alcantarilla del drenaje sin tapa

Vecinos del Fraccionamiento Rodrigo de Triana denunciaron que por casi dos años se encuentra una alcantarilla del drenaje sin tapadera en la calle Felipe II, el cual ha ocasionado innumerables accidentes.

Mencionaron que en una ocasión cayó una estudiante cuando iba camino a su escuela, la joven no se percató ya que la calle se encuentra en penumbras.

En otra ocasión, la llanta trasera de un automóvil compacto también se hundió en el drenaje sin tapa, la cual por las maniobras de querer salir dañó el rin y parte de la suspensión.

Los vecinos detallaron que decenas de veces han reportado a la CAPAMA, la cual han ido a ver la problemática, sin embargo “de ahí no pasa”, dijo la señora Juanita.

“Han venido regidores, trabajadores de la CAPAMA, todos toman solo fotos y de ahí ya no vuelven, no solo es eso también el servicio de recolección de basura no es constante”.

Hicieron un llamado a la alcaldesa Abelina López Rodríguez para que instruya a sus trabajadores de solo ir a colocar la tapadera del drenaje, la cual lleva más de 20 meses y ha ocasionado sin número de percances.