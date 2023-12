CAPAMA suma 11 cortes de servicio a dependencias estatales

El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Hugo Lozano Hernández, reveló que hasta el momento han realizado 11 cortes del suministro de agua potable a dependencias del gobierno del Estado por falta de pago en el servicio.

En entrevista detalló que la suma total es alrededor de 100 millones de pesos de adeudo de los cuales se han acercado de manera individual los encargos de los Organismos Públicos a tratar de conciliar para su reconexión, pero sin realizar el pago.

"CAPAMA vende agua y vive de los recursos del pago de los usuarios, entonces no hubo una respuesta o una atención a favor, no quisieron negociar pues, del gobierno del Estado no hubo el interés exactamente de negociar, entonces comenzaron con los cortes", explicó.

Personal de CAPAMA continuará realizando los cortes hasta no tener acercamiento o la respuesta que gobierno del Estado. / Foto: Cortesía @CAPAMA

Lozano Hernández abundó que los OPD a los que se les realizó un corte del servicio son: el Parque Papagayo, Promotora de Playas, Reclusorio, el Fideicomiso, entre otros destacó que tan solo la Secretaría de Educación Guerrero debe alrededor de 40 millones de pesos, por ello, continuarán realizando los cortes hasta no tener acercamiento o la respuesta que gobierno del Estado.

Detalló que debe pagar la nómina, la segunda parte del pago de aguinaldo, y todo lo que representa la reparación de fugas, por ello, urgió a las dependencias gubernamentales a realizar sus pagos o hacer convenios.

El funcionario municipal recordó la campaña que la CAPAMA realiza, la cual dijo que se está extendiendo en este mes para los usuarios de tomas domésticas, tomas residenciales1, residenciales 2, incluso hasta las tomas comerciales de media pulgada, "se está extendiendo hasta el 30 de enero y también con ello iniciamos a partir del 2 de enero la campaña del pago annual anticipado, facilidades hay", concluyó