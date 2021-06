CAPAMA finalizará administración con una deuda de casi 500 mdp

La actual administración encabezada por la alcaldesa Adela Román Ocampo, dejará al nuevo gobierno que inicia el próximo primero de octubre del 2021 una deuda económica al interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, de unos 500 millones de pesos casi similar a lo que le heredo el perredista Evodio Velázquez Aguirre en octubre del 2018.

El gobierno encabezado por el ex alcalde perredista Evodio Velázquez Aguirre del 2016 al 2018 y uno de los más criticados en cuanto al mal manejo de recursos económicos, dejó sometida a la CAPAMA en una deuda millonaria que rebasó los 700 millones de pesos, de los cuáles más de 500 millones, corresponden a un adeudo por servicio de energía eléctrica con la CFE. Local Denuncian falta de agua potable en la colonia La Laja

Actualmente, la primera administración de la Cuarta Transformación, que se rige bajo el estandarte a nivel nacional de no robar, no mentir y no traicionar, podría dejar un pasivo económico al interior de la CAPAMA por 500 millones de pesos, en los rubros de adeudos por pagos de ISR de 950 trabajadores de base, de más de 100 millones de pesos por concepto de cuotas obrero patronal con el ISSSPEG, “hasta este momento la administración morenista debe al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 70 millones de pesos.

Aunado a estos conceptos que tendrán un pasivo económico considerable para que los enfrente la próxima presidenta que dirija el consejo de administración de la CAPAMA, se contempla también un adeudo en recursos para proceder a las jubilaciones de 35 trabajadores que desde el pasado mes de enero tendrían que haber sido integrados a los pagos mensuales por haber cumplido con los años trabajadores como lo marca la ley, concepto que la pasada administración del ex alcalde Evodio Velázquez Aguirre, tampoco cubrió, dejándolo para el gobierno que terminara este próximo primero de octubre de este año.

El secretario general de la sección sindical 27 del SUSPEG que aglutina a los 950 trabajadores de base de la CAPAMA, Gonzalo Arias Cárdenas, en entrevista dijo que los pasivos que dejará está administración al interior de la paramunicipal en comparación a la del perredista Evodio Velázquez Aguirre, serán prácticamente iguales debido a que se sigue sin cumplir con pagos millonarios al ISSSPEG, a CFE y a proveedores.

El dirigente sindical añadió que además de las deudas que se heredaran al gobierno entrante, está administración de improvisaciones debido a que en más de dos años se ha contado con cuatro directores en el organismo operador del agua en la ciudad, dejará una CAPAMA destrizada financieramente y en materia operativa.

“Se carece de uniformes nuevos, de herramientas para realizar las labores diarias fuera de la dependencia, así como de vehículos en buen estado, en ocasiones los trabajadores, con sus propios recursos deben de pagar taxista para trasladarse a los lugares donde se requiere realizar una reparación”, expreso.

Arias Cárdenas, señaló que la CAPAMA quedara al concluir la actual administración con una nómina de mil 700 trabajadores, de los cuales 950 son de bases, y el resto se divide en lista de raya, supernumerarios y funcionarios, los cuales representan un costo de 24 a 25 millones de pesos mensuales en pagos de salarios para el organismo.

En CAPAMA, no sólo se ha heredado y se heredaran millonarias deudas a la próxima administración con la CFE, ISR, ISSSPEG y al ISSSTE, sino también una caída en sus ingresos por concepto de pagos por servicio de agua potable, en este 2021 en comparación a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 6 2020.

De acuerdo al ex director del organismo, Leonel Galindo González, la recaudación en ingresos por pago de agua en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de este año se han reducido de manera considerable, según cifras en enero de este año, el monto recaudado fue de 65 millones de pesos, mientras que el mismo mes del 2018, fue de 71 millones de pesos y en el 2020, 76 millones.

En febrero de este año el registro fue de 48 millones de pesos, en febrero del 2018, fue de 50 millones, en febrero del 2019, fue de 49 millones y en febrero del 2020, el total de recursos ingresados fue por el orden de los 54 millones 100 mil pesos.

La CAPAMA, en las dos últimas administraciones, ha sufrido el mayor quebranto financiero, deudas millonarias, entrega de bonos a funcionarios injustificables, altos salarios y una mala política recaudatoria de recursos, lo que ha provocado graves problemas para mejorar el sistema operativo de la dependencia.