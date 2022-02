Bloquean comerciantes y estudiantes el bulevar Vicente Guerrero

Comerciantes del mercado La Esperanza y estudiantes del movimiento Kiosko bloquearon el bulevar Vicente Guerrero, a la altura de la entrada de la Central de Abastos para exigir no se les quiten sus locales que se ubican afuera del hospital de El Quemado, y se cumpla la negociación de incorporar a 9 estudiantes a escuelas de Medicina.

Los comerciantes inconformes mencionaron que no están en la vía pública, “no estamos en la banqueta, ni estropeamos la carretera, además estábamos atrás del hospital pero la gente no llega hasta allá porque no hay luz ni seguridad y los asaltan en la entrada”.

Los inconformes solicitaron una audiencia con la alcaldesa Abelina López Rodríguez y el director de Vía Pública, Raúl Ceballos Carbajal, a quien acusan de abuso de autoridad ya que “nos hizo firmar una minuta donde nos daba un mes de tiempo para que nos quitáramos del lugar ó el día 10 de febrero llegaría con maquinaria pesada a desalojarnos”.

A este inconformidad se les unieron los estudiantes del movimiento Kiosko, el cual permaneció varios meses en la costera Miguel Alemán a la altura de La Diana, debido a que no los aceptaron en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), y se retiraron por intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien se comprometió con el rector a incorporar a los 9 estudiantes a una escuela de medicina.

Local Bloqueos y marchas convierten Acapulco en un caos

La representante del movimiento Kiosko, Margarita Martínez García, dijo que se acordó con la primera autoridad en el estado de otorgarles un espacio a los jóvenes estudiantes en el mes de enero, sin embargo, señalaron “desde hace dos meses no tienen ninguna respuesta”.

"No nos vamos a quitar de aquí porque la palabra de la gobernadora desde el 2 de diciembre no se ha cumplido para incorporarlos a estudiar en las diferentes escuelas, ellos no pueden estar sin estudiar otro año".

El bloqueo generó inconformidad de los automovilistas, usuarios del servicio de transporte público al no poder llegar a sus centros de trabajo o a sus hogares por la interrupción de la vía.