Benefician a más de 11 mil campesinos con fertilizante gratuito

En el puerto de Acapulco arrancó el Programa de Fertilizante para el Bienestar, que beneficiará a 11 mil 400 campesinos, cuyo flete será absorbido por el gobierno municipal, por lo que se advirtió que no se permitirá que se pidan “moches”.

El delegado federal de los Programas del Bienestar, Iván Hernández Díaz, acompañado por la alcaldesa Abelina López Rodríguez y funcionarios federales, este viernes dieron el banderazo de salida a los camiones que repartirán el fertilizante a las comunidades rurales del municipio de Acapulco.

En el mensaje que dio el funcionario federal señaló que el abono se entrega de manera directa sin intermediarios y totalmente gratuita, que ha sido posible por la inversión que está haciendo el gobierno federal en apoyo al campo.

Explicó que, el respaldo que ha dado la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la alcaldesa Abelina López, ha hecho posible que en este año se incremente el padrón de beneficiarios de 9 mil 400 que había el año pasado a 11 mil 700 productores en este 2023.

Hernández Díaz destacó que también tuvo mucho que ver la coordinación entre las dependencias responsables de estos programas, lo que hizo posible que en base a un estudio de campo se incorporara a nuevos beneficiarios.

En este año la presidenta municipal López Rodríguez, hace un aporte para que el fertilizante no solo llegue a las bodegas sino a sus pueblos, cubrió tres millones de pesos por concepto de flete de cinco mil 100 toneladas que se van a distribuir.

El programa no se debe exponer a situaciones de corrupción./ Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Por lo que pidió que en los pueblos no se pida cooperación para el flete o los cien pesos para el refresco, eso no se va a permitir, cero “moches”. Cuiden el programa y no lo expongan con este tipo de situaciones porque es corrupción.

Aprovechen, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le quedan 16 meses de gobierno, ya se va, dijo el delegado Iván Hernández, cuando alguien le respondió “Te acabaste jabón de olor”, lo que rompió la formalidad del evento y derivó en risas de los presentes, al alcanzar a entender el significado de este dicho popular.