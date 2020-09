Baches dan empleo a acapulqueños

La incapacidad de autoridades municipales para reparar los múltiples baches que tienen hasta un año de antigüedad en las calles del puerto de Acapulco, es la oportunidad de algunos ciudadanos para ganarse unos pesos tapando los hoyos a cambio de una propina de los automovilistas que ven mermado su patrimonio al circular diariamente por la ciudad.

Es el caso de Adrián, un ciudadano acapulqueño que decidió ponerse a trabajar en un enorme bache generado desde hace por lo menos 12 meses en la calle Ruiz Cortinez, justo a la altura del parque de La Laja, el cual rellena con material pétreo que recolecta en distintas colonias para ganarse la vida.

"Yo vengo aquí casi cada cinco días porque se lleva mucho material para taparlo, voy juntando poco a poco y ya vengo a tapar. Este bache tiene por lo menos un año que las autoridades no han venido a tapar y pues decidí hacerlo yo aprovechando que me ganó unos pesos, lo que sea su voluntad para su agua", dijo mientras aventaba tierra a un hoyo.

Por el lugar circulan camiones urbanos de la ruta Hospitales, además de muchos autos particulares por lo que se hace un cuello de botella mientras se esquivan las imperfecciones del asfalto, abonadas por una corriente de agua que llega hasta el sitio y favorece la erosión.

En situación similar se encuentran cientos de calles del puerto de Acapulco, desde la zona diamante como la carretera Cayaco-Puerto Marqués, hasta la zona Centro como la Cuauhtémoc y Vía Rápida entre muchas otras; hasta la zona poniente como la avenida Fuerza Aérea, lugares donde los ciudadanos piden a las autoridades municipales que realicen su trabajo.

"Yo tuve que llevar al taller mi coche el miércoles porque caí en un bache y me ocasionó un ruido en la suspensión, lo solucionaron rápido pero no es posible que no puedan tapar los baches", indicó Lesli mientras conducía su coche por el lugar.