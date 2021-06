Atiende Héctor Astudillo demandas de trabajadores de la región Acapulco-Coyuca

Personal de apoyo y asistencia a la educación que exigía el pago de sus quincenas y su ingreso al Fondo de la Nomina Educativa (FONE), en las oficinas de la Promotora Turística (PROTUR), fueron atendidos por el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien asumió el compromiso de recibirlos el martes para atender sus demandas.

Este martes a las 9:00 de la mañana, un grupo de trabajadores de la región Acapulco-Coyuca, se presentaron a PROTUR para protestar y entregar un oficio a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para exigir su incorporación al FONE y el pago de tres quincenas. Estado Trabajadores administrativos de la SEG bloquearon la avenida Guerrero en Chilpancingo

En esos momentos llegó el titular del ejecutivo del estado, Astudillo Flores, quien tras escucharlos, les expresó: "lamentablemente la situación económica del estado no es buena y tenemos que andar buscando como prestarnos de aquí y como prestarnos de allá para pagarles a ustedes".

Les pidió una disculpa y les aseguró que no había pasado eso si se hubiera enterado, "lo hubiera evitado. No es que los queramos molestar u ofender, es que el dinero no nos lo ha dado el gobierno federal, pero los voy a recibir el próximo martes 11 de junio para darles solución a su pliego de demandas".

En entrevista con Marco Antonio Pintos García, miembro del Comité Independiente del PAAE no FONE de la región Acapulco-Coyuca, explicó que llegaron para entregar un oficio y pedir una reunión con el titular de la SEG, Heriberto Huicochea Vázquez, para poder dar seguimiento a los acuerdos que se tomaron en la reunión virtual.

Que consisten básicamente, el pago puntual de los trabajadores que no están incorporados al gasto operativo de la educación y cuales son los procesos de incorporación, cuando se van a dar y a cuantos se van a considerar en esta nueva lista.

Pintos Garcia explicó que faltan por incorporar al FONE a 4 mil 300 de todo el estado y de ese universo se estimaba que en el primer trimestre de este año, se iban a incorporar mil, pero no se dio por diversas situaciones y por el cambio de secretario de Guerrero y el de México, así como por la pandemia del Covid-19.

Pero ya Huicochea Vázquez, les notificó que está el proceso para incorporar una parte al FONE y tienen programada ya una reunión con él y con el propio gobernador Héctor Astudillo Flores, éste último le reconocieron su disposición y su preocupación por su situación.