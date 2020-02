Amenazan con emplazar a huelga a la CAPAMA

Trabajadores sindicalizados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), se concentraron para realizar una asamblea informativa y advertir que emplazarán a huelga a la paramunicipal si la próxima quincena el director Leonel Galindo no reporta las cuotas al ISSSPEG.

Desde las 8:00 horas de este martes, los empleados del OPD se iniciaron a concentre en la avenida Adolfo López Mateos de la colonia Centro frente a las oficinas centrales de Comisión, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria, donde les informaron sobre los avances que existen en la solvencia de la deuda de 264 millones de pesos al organismo. Local Mala cosecha de maíz fue por sequía en Acapulco: César Núñez

El secretario general de la sección XXVII del SUSPEG, Gonzalo Arias Cárdenas, informó que el pasado lunes firmaron un acuerdo con el director de la CAPAMA teniendo como testigo al secretario general del Ayuntamiento Ernesto Manzano, donde la parte patronal se comprometió a iniciar a reportar las cuotas a partir de la próxima semana.

"Queremos abonar a qué Leonel Galindo cumpla con esta minuta, a mi lo que me interesa es que se le cumpla a la base trabajadora, pero si no cumple ya tenemos preparada la denuncia penal. Si no se cumple con el depósito al ISSSPEG para el jueves o viernes de la próxima semana, vamos a emplazar a la CAPAMA", indicó.

Mencionó que los trabajadores están necesitados de que se regularice el adeudo que la actual administración ha dejado crecer, ya que existen más de 58 trabajadores de la tercera edad e incapacitados permanentemente quienes no han podido acceder a una jubilación por los problemas financieros del Instituto, además de que no se han subido a nómina a un total de 10 viudas.

Por otra parte, Arias Cárdenas solicitó respeto para la base trabajadora al director de la CAPAMA, asegurando que no todos los empleados están relacionados con malos comportamientos como lo denunció el funcionario y agregó la solicitud de destitución del subdirector operativo de Rogelio Morales Zepeda por una presunta falta de capacitación en el tema de agua potable.