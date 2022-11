Alcaldesa niega descargas de aguas negras en la bahía de Acapulco

Ante las supuestos vertimientos de cloro por parte de la CAPAMA en los escurrimientos de aguas negras en playa Icacos, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, aseguró que no hay descargas de aguas residuales en las playas del puerto y que “todo está bajo control”.

Luego de ser entrevistada al dar la bienvenida a los turistas del crucero Norwegian Encore, López Rodríguez destacó que ya que termine este fin de semana largo, se trabajará en el tratamiento del agua que desemboca en playas como la de Icacos.

“Hemos sido cuidadosos en ese sentido, le he instruido al director de la CAPAMA, que ponga mucha atención y hasta donde él me ha comentado es que todo está controlado, entonces yo así lo doy por hecho que todo está bajo control”.

En otro tema, ante las críticas de su gira de trabajo al extranjero resaltó López Rodríguez que es una situación que “no la deja sin dormir y está tranquila” ya que la llegada de cruceros al puerto es resultado del trabajo que ha hecho en las giras de trabajo por Estados Unidos.

“Si nuestras salidas al extranjero tienen una razón, aquí están los hechos. Es el trabajo que hemos ido realizando con el secretario de Turismo y yo siempre he dicho que el turismo es intangible, nosotros no tenemos barcos de carga, nosotros tenemos que ir a buscar y enamorar a las autoridades en otros lugares, creo que aquí están y van a seguir viniendo, vamos a ir por más, así que me sigan criticando”, concluyó.