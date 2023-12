Afíliate a la pensión bienestar sí cumples 65 años de enero a junio

El delegado federal de los Programas del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, anunció que a partir de este lunes 4 al 23 diciembre inicia el operativo de incorporación a la Pensión Bienestar a los Adultos Mayores.

El funcionario federal refirió que la convocatoria está dirigida a las perdonas adultas mayores que cumplirán 65 años entre enero y junio del 2024.

Explicó que con esto se pretende que hombres y mujeres puedan integrarse al padrón de beneficiarios que ya reciben este apoyo económico que les otorga el gobierno federal.

Hernández Díaz señaló que dentro de este mismo programa se van a beneficiar también a todos los adultos mayores que ya cumplieron los 65 años o más.

Pidió a no hacer caso a falsa información que se difunde a través de las redes sociales. Si recibes un mensaje de WhatsApp o SMS ofreciéndote programas de Bienestar, no hagas caso, porque no es el procedimiento, dijo.

Aclaró que solo en las redes oficiales de la Secretaría del Bienestar encontrarás la información oficial, en este caso se pide que ubiquen el módulo del Bienestar más cercano a tu domicilio en https://www.gob.mx/bienestar y verifica el día que te toca a la letra de tu apellido, así como los documentos que debes llevar.