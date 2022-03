Accesos a playa, destruidos y olvidados

En las playas de Acapulco, no sólo se tiene el problema de las descargas de aguas negras debido a un deficiente drenaje pluvial, asi como una desmedida invasión de la zona federal, sino también se carece desde hace décadas de accesos adecuados para turistas y residentes.

Tan solo en la playa Papagayo a escasos metros de la asta bandera, hay más de seis accesos construidos con pedazos de madera y tubos que fuera de garantizar seguridad, representan un gran peligro para quienes hacen uso de estos debido al mal estado en el que se encuentran.

Lee también: Piden alumbrado público en playa de Pie de la Cuesta

De acuerdo a los propios comerciantes y prestadores de servicios turísticos de la playa Papagayo, los accesos de madera han sido construidos por ellos mismos debido a que ninguna autoridad, ha mostrado un interés por aplicar recursos para realizar escaleras de concreto a esta playa donde acuden miles de visitantes y acapulqueños.

Indicaron que previo al inicio de cada temporada de vacaciones, se hace la petición a las autoridades para que sean rehabilitados los accesos a la playa Papagayo que están construidos con pedazos de madera y tubos.

"No son adecuados estos accesos que se tienen, no son de una imagen adecuada para el puerto, nosotros los hicimos porque no se tenia un paso a esta playa entre Papagayo y Carabalí, se requiere de escaleras de concreto", expresó Estela Pérez comerciante.

Dijo que se ha buscado mantener en buenas condiciones los accesos de madera con la cooperación de los vendedores y prestadores de servicios turísticos.

Los accesos que se tienen, no cumplen con las características que se requieren porque son pequeños y angostos ante el gran número de personas que hacen uso de estos cada fin de semana y temporada de vacaciones.