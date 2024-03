Acapulco debe aplicar bando de Policía e impedir el Camarena

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco, Javier Saldívar Rodriguez, pidió que no se permita a los turistas acampar en la playa durante este fin de semana largo, y en vacaciones de semana Santa, y en caso que se instale casas de campaña, que el gobierno municipal aplique elBando de Policía y Buen Gobierno.

En entrevista, insistió que las autoridades no permitan que los turistas lleguen a la playa a pernoctar; que paguen hotel y dejen derrama económica.

“Que no se permita que los turistas acampen en la playa, que paguen hotel, que vengan a dejar una derrama económica y que no vengan a dar un mal aspecto Acapulco”.

Dijo que en caso de que Acapulco esté lleno, que las autoridades municipales mejor abran un área como se hacía antes, que usaban las instalaciones deportivas y ahí se hospedaba la gente que no encontraba hotel.

“Si vienen sin dinero ¿a qué vienen?. Hay hoteles para todos los bolsillos en Acapulco, hay casas de segunda residencia. No hay pretexto de que no vaya a haber habitaciones, si hay; no tenemos las 20 mil pero cada día se van abriendo más”.

El dirigente de la mediana y micro hotelería pidió a las autoridades municipales que no permitan que el turista acampen en la playa y que utilicen el Bando de Policia y Buen Gobierno en caso de que instalen casas de campaña.

“Los turistas no pueden venir a pernoctar en la playa, a defecar en la playa y a ensuciarlas que con mucho trabajo y esfuerzo se están levantando por parte de las autoridades y prestadores de servicio acuáticos y turístico”, precisó.