Acapulco cumple tres meses con alerta sanitaria

El pasado 24 de septiembre, al puerto de Acapulco se le inicio una alerta sanitaria a través de la Comisión para la Protección Contra Riesgo Sanitario del Estado de Guerrero (Copriseg), quien detectó la existencia de más de 38 puntos negros que representaban un peligro de salud para la ciudadanía acapulqueña debido a que se encontraban ubicados en sitios a cielo abierto.

Desde esa fecha, y hasta el momento, el principal puerto turístico de Guerrero, sigue esta manteniendo alerta sanitaria, que no ha podido ser levantada debido a que el gobierno municipal, no ha erradicado en un 100 por ciento los sitios de desechos sólidos que invaden calles y banquetas no solo de las colonias populares, sino también del primer cuadro de la ciudad, la zona turística y principales avenidas como la Cuauhtémoc.

Abunda la basura en Ciudad Renacimiento y Las Cruces. /Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

El problema de los puntos negros en sitios a cielo abierto en Acapulco, inicio el 15 de septiembre del 2021, nueve días antes de que las autoridades sanitarias iniciaran con el procedimiento y quince días a que concluyera el gobierno que encabezó la ex alcaldesa y morenista Adela Román Ocampo.

El 15 de septiembre, los propietarios de la empresa privada que estaba contratada por el gobierno para recolectar la basura por un pago de 14 millones de pesos mensuales pararon labores para exigirle a la ex presidenta Adela Román Ocampo un pago de 50 millones de pesos por adeudo , esto provocó la proliferación de puntos negros en la vía pública y posteriormente la alerta sanitaria que a la fecha sigue en Acapulco.

Abunda la basura en Ciudad Renacimiento y Las Cruces. /Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Acapulco, ha recibido dos alertas sanitarias por deficiencia en la recolección de basura, la primera de estas en septiembre del 2018 al finalizar la administración del perredista Evodio Velázquez Aguirre y por la cual le fue cobrada una multa por 322 mil pesos al gobierno de Adela Román Ocampo, dicha cantidad de recursos, fue cobrado por el gobierno del estado de manera directa desde la secretaria de Finanzas.

La actual alerta sanitaria, contemplo la existencia de 38 puntos negros, los cuales, según regidores del cabildo de Acapulco, han sido erradicados en más de un 88 por ciento, por lo que, en sesión de este martes, ntar la alerta debido a que en estos momentos ya no tiene razón de ser ante el avance de limpieza que hay.

Los desechos son depositados hasta en los camellones. /Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

El pasado primero de octubre menos de 24 horas de haber iniciado la actual administración, la alcaldesa Abelina López Rodríguez, dio el banderazo de salida a 35 camiones nuevos recolectores de basura para que iniciaran con la limpieza de la ciudad, y así poder cumplir con las observaciones realizadas por la Comisión para la Protección Contra Riesgo Sanitario.

Sin embargo, a tres meses el ayuntamiento de Acapulco, no ha podido erradicar en su totalidad el problema de los tiraderos a cielo abierto para que se levante la alerta sanitaria que desde el pasado 24 de septiembre se tiene en este destino de playa.

Hasta el pasado 25 de octubre se recolectado en Acapulco más de 29 mil toneladas de basura, esto según declaraciones del coordinador de los Servicios Públicos del municipio, Alejandro Sotelo Urióstegui, quien también dio a conocer que diariamente se recolectan 700 toneladas de desechos en todas las colonias populares, los barrios históricos, así como la zona turística donde también realizan el barrido manual.