Ya se distribuyen los fondos reunidos en One World: Together at Home

El inédito concierto One World: Together at Home que reunió a 200 artistas de manera virtual para reunir fondos contra el coronavirus, comienza a dar frutos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya recibió 55 millones de dólares, mientras 72 millones de dólares se han distribuido por todo el mundo, además de beneficiar a más de 100 organizaciones, indicó Cristina Gneneco, Director de Global Citizen Mexico, a Infobae.

Foto: Instagram @togetherathome

Con estos recursos, la OMS adquirió 700 mil máscaras quirúrgicas, 51 mil máscaras N95, 727 mil guantes, 85 mil batas, casi 14 mil gafas y más de 20 mil protectores faciales, además ha suministrado 1.5 millones de kits de diagnóstico a 120 países, distribuidos así: 39 en África, 20 en la Región del Mediterráneo Oriental y 29 en América.

Foto: Instagram @togetherathome

Este concierto que surgió por iniciativa de la OMS hace un mes para llevar mensajes de apoyo a la gente de todo el mundo ante la pandemia y que contó con el apoyo de la cantante Lady Gaga y Global Citizen, pudo reunir por primera vez en un foro sin público a artistas, actores, deportistas y conductores que dieron mensajes de aliento a la gente para sobrellevar la pandemia.

En este concierto participaron destacados grupos y cantantes, entre los que estuvieron Paul McCartney, Billie Eilish, Rolling Stones, Sam Smith, The Killers y los artistas latinos Jennifer López, Maluma Juanes y Luis Fonsi, entre otros.

Cristina Gneneco detalló que la ayuda para México y Latinoamérica aún está por llegar y que en nuestro país se revisan los mecanismos para promover más acciones, donde además se podrían incluirán a artistas originarios de la región.

Celebridades Así revela Lady Gaga la lista de canciones de su nuevo disco "Chromatica"

Este concierto tuvo audiencia en 175 países debido a 70 redes de transmisión global y nueve plataformas digitales y la retransmisión del pasado miércoles hizo posible que se integraran en Latinoamérica artistas latinos como Paty Cantú, Camilo, Oriana Sabatini, Soledad Pastorutti y Vesta Lugg, entre otros.