Reunión de "Friends" en mayo y con muchos invitados famosos

La tan esperada reunión del elenco de "Friends" se transmitirá el 27 de mayo y presentará a muchos invitados famosos, incluidos Justin Bieber, Lady Gaga y la banda de K-Pop BTS, dijo el jueves el servicio de streaming HB0 Max.

Se suponía que "Friends: The Reunion", que presentaría a los seis actores del elenco original, se filmaría hace más de un año, pero fue postergada varias veces por la pandemia de Covid-19.

El especial único y sin guion se filmó a principios de este año en el mismo escenario de Los Ángeles donde transcurría la comedia original de seis jóvenes veinteañeros que viven en Nueva York.

The One Where We Get to See Our Favorites Back Together Again. The #FriendsReunion is coming on May 27 only on @HBOMax. pic.twitter.com/HDIFOEXcxu — FRIENDS (@FriendsTV) May 13, 2021

"Friends", que terminó sus 10 años de emisión en el canal NBC en 2004, fue uno de los programas más populares de la televisión en la década de 1990 y encontró una nueva vida en las plataformas de streaming, donde es una de las series más vistas en todo el mundo.

La reunión presentará a Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry.

That’s a wrap! 🎬 Could we BE anymore excited!? Friends: The Reunion is coming to @hbomax. #friendsreunion pic.twitter.com/bZ7I4h6dWs — FRIENDS (@FriendsTV) April 11, 2021

HBO Max dijo que también participarán más de 15 invitados famosos, entre ellos exintegrantes del elenco como Tom Selleck (Richard) y Maggie Wheeler (Janice), y otros como la estrella de fútbol británica David Beckham, el actor de "Juego de Tronos" Kit Harington y la ganadora del premio Nobel de la Paz paquistaní Malala Yousafzai.