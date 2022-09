Raffa Valderrama trae sus Estampas mexicanas al teatro Metropólitan

Cuatro décadas avalan la vida musical del solista Raffa Valderrama exponente de la música tradicional mexicana, quien hace su debut en el Teatro Metropólitan, con su espectáculo Estampas mexicanas, en donde estrena la canción Mi nombre es México de Gao de la Cruz y abre su intervención con la clásica La noche y tú.

En entrevista con El Sol de México, hizo saber que en el marco de las fiestas patrias aceptaron darle la patadita de la buena suerte Carlos Cuevas, así como Los Dandy’s de Armando Navarro, quienes con la ejecución de sus temas rebasarán en conjunto más de 45 melodías con las que el público asistente se deleitará al escucharlos en el escenario este domingo 11 de septiembre.

"Me encuentro en la celebración de mis 41 años de cantante que festejaré en el Metropólitan en donde hago mi debut y haré un homenaje a las figuras como Vicente Fernández, Juan Gabriel y Lucha Villa, quienes son mis influencias musicales y por ellos hay tres popurrís compuestos por las canciones Acá entre nos, Urge , La ley del monte, De qué manera de olvido, No discutamos, La diferencia, Porque me haces llorar y El Noa Noa", detalló del repertorio que interpretará con el acompañamiento del Mariachi Lira de Oro.

Incluirá piezas bailables de la región Huasteca, de Jalisco y de Veracruz, como otras de la escena del México de 1900 en la era del Porfiriato. También estará el Ballet Folklórico Valle de México Centéotl.

ENTRA AL CANAL 22 CON PROGRAMA MUSICAL

Raffa Valderrama, el showman de la música mexicana también ha probado y fusionado estilos en la salsa, la cumbia y en las baladas que lo llevan a una versatilidad que pocos artistas dominan.

"Me encuentro en un momento de mi carrera en el que me siento en la cúspide. Que si bien la pandemia a muchos nos maniató, a mí también me puso creativo y coloqué para su estreno en la programación del Canal 22 mi programa Música mexicana por amor a México, ya me adelantaron que entra en octubre.

"Llevo grabadas 30 emisiones y con la que estreno es con figuras como Myriam Núñez, Humberto Cravioto, Paloma Fierro, y Claudia Sierra", declaró.

El programa, dice, tiene como objetivo "divulgar y promover el amor que se tiene por nuestra música, el canto y la danza. La música de México es hermosa y tiene que prevalecer en vivo, por la televisión abierta y en Internet, por las plataformas digitales de música que es lo de hoy, por todos los medios que tenemos al alcance".

Destacó el talento de cantantes como Rosy Arango y Claudia Sierra, ya consolidadas, "sin embargo, para que un nuevo talento surja, hay que apoyar nuevos talentos, que los hay, con pasión y entrega por defender y difundir esta música".