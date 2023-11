¿Quién es Cynthia de la Vega, la nueva directora de Miss Universo México?

Tras los rumores y especulaciones de un posible cambio en la administración de Miss Universo México, ayer se dio a conocer que Cynthia de la Vega, es la nueva directora de la organización que estuvo liderada por Lupita Jones por más de 20 años.

Cynthia es originaria de San Pedro, Monterrey, y a partir de ahora, será la encargada de gestionar y dirigir a la próxima representante mexicana en la edición 73 del certamen de belleza que se realizará en nuestro país en el 2024.

La joven de 32 años tiene una amplia trayectoria en el mundo del modelaje y competencias de belleza; en 2008 ganó Elite Model Look México, en Sanya, China. En 2010 se coronó como Nuestra Belleza Nuevo León y en ese mismo año fue reconocida como Nuestra Belleza Mundo México, lo que le dio pase automático para participar en Miss Mundo 2011.

En 2010 se coronó como Nuestra Belleza Nuevo León y en ese mismo año fue reconocida como Nuestra Belleza Mundo México. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Fue durante esta competencia que comenzaron las fricciones entre de la Vega y Jones, debido a que la ex reina de belleza 1991, destituyó de la competencia debido a “problemas con su peso”.

Entre los argumentos de Lupita, señaló que la actitud indisciplinada Cynthia la llevó a sacarla del concurso, pues no cumplía con las actividades de su agenda.

Sin embargo, fue en redes sociales donde de la Vega relató “los maltratos” que sufrió de parte de Lupita, quien supuestamente, la obligó a desistir de la competencia.

Luego de la polémica y aunque los descontentos continuaban y no se aclararon, la joven modelo representó a México en Miss Supranacional 2016, competencia en la que ocupó el puesto 13.

Asimismo, su trayectoria y experiencia la encaminaron a dirigir el concurso estatal Miss Nuevo León, por siete años. Con el tiempo desarrolló su carrera como influencer y empresaria.

De su vida personal, contrajo matrimonio en 2019 con el conductor de televisión Enrique Mayagoitia, quien ahora es titular del programa Venga la Alegría. Juntos tienen dos hijos Enrique y Emmanuel.

De la Vega fue anunciada directora de la organización en una conferencia de presenta ofrecida en la Ciudad de México donde estuvo presente Raúl Rocha Cantú, empresario que respaldará a la marca Miss Universo México y Anne Jakapong Jakrajutatip, propietaria de JKN Global Group y quien compró la organización de Miss Universo el año pasado.

Se informó, que durante su gestión, Cynthia estará acompañada de un comité integrado por personas enfocadas en la belleza y con experiencia en estos certámenes, “con el fin de que no recaiga todo sólo en una persona”.

Lupita Jones, habla de su salida en redes sociales

La primera Miss Universo mexicana de la historia, realizó un video en vivo en el que habló sobre su salida del certamen.

“En los últimos meses han habido muchos comentarios, he estado recibiendo muchos mensajes para que se aclare la situación. Les quiero decir que, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada, aunque todo apunta a que es verdad lo que se está diciendo”, dijo Jones.

Asimismo, detalló, que guardó silencio debido a que no quería afectar la participación de Melissa Flores en la pasada 72 edición, realizada en El Salvador, “Deseaba que la atención se centrara en ella y no en lo que yo dijera o en lo que está pasando con la licencia. Lo importante era su tranquilidad y que ella luciera. No me interesaba generar polémica o dar declaraciones”.

Aprovechó para enviarle un mensaje, “Hermosa Melissa, te abrazo con mucha emoción y sentimiento. Eres una reina que ante la adversidad has mostrado siempre tu mejor sonrisa y nunca has dado un paso atrás. Me siento orgullosa que una mujer como tú lleve el nombre de México en el pecho”, dijo.

"Ojalá las cosas se den de manera positiva, para que nuestro país aproveche esta oportunidad de proyectarse a nivel mundial con la mejor imagen, como ahora sucedió en El Salvador", añadió.

Las reacciones del nombramiento de Cynthia de la Vega

Una de las personas que se pronunció ante la destitución del cargo de Lupita Jones, fue Sofía Aragón, quien representó a México en Miss Universo 2019 donde fue la segunda finalista.

Aragón también tuvo diferencias con Jones, pues en 2020, la acusó de “negarle apoyo económico y emocional durante su preparación para el concurso”, acusaciones, que Lupita negó.

En un video en redes sociales, la joven de 29 años, envió una indirecta a Lupita, tras haberse anunciado su destitución. “El karma es muy poderoso, intentemos dejar huellas y no cicatrices, dijo.

Continuó, “sostengo que hubo muchos errores, que lastimaron a muchas personas, entre ellas a mi, sin embargo soy de la idea de dejar ahí y dar vuelta a la página”.

Asimismo, envió un mensaje al nuevo comité organizador, “mucho éxito a la nueva organización”.

Este acto, no fue bien visto para algunos internautas que no están de acuerdo con los comentarios de Sofía, pues la tacharon de “malagradecida”.

“Lupita te dio la oportunidad”, “aprende de Ximena Navarrete y Andrea Meza”,” que mala agradecida eres Sofía, sin ese apoyo, no serías nadie”, fueron parte de los comentarios.

Por su parte; la organización en Instagram publicó una fotografía de la nueva directora junto a Raúl Rocha y Anne Jakrajutatip, “el comienzo de una nueva era, un sueño hecho realidad, donde trabajaremos duro para impulsar a las mujeres mexicanas”, se lee en la descripción.

“Gracias a todos los que han confiado en mi y gracias por ser parte de este emocionante viaje de empoderamiento, inspiración y momento inolvidables…porque ahora la belleza no tiene límites”, continuó el mensaje.