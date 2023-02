"Casi acaban con mi vida", Yuridia revela el motivo de su "veto" a Pati Chapoy y Ventaneando

Durante una entrevista con el Escorpión Dorado, la conductora de Ventaneando, Paty Chapoy, reveló la razón por la que Yuridia se alejó del programa al grado de romper toda relación laboral con ellos.

Por un tiempo ambas se mantuvieron sin hacer declaraciones de lo sucedido, pero a pesar de que la conductora asegura que respeta el trabajo de la cantante, sí aclaró que no son cercanas.

"No somos amigas, pero yo la admiro mucho, el asunto es que cuando salió a la academia estaba muy pasada de peso y entonces siempre comentamos en el programa que era una tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda", contó.

Por esa razón, explicó, Yuridia vetó a Ventaneando de su vida artística y se niega a tener cualquier acercamiento.

"Pues hasta el día de hoy no acepta el micrófono de Ventaneando, no nos da entrevista, no quiere ni saber obviamente de mí, ni de la gente de Ventaneando, ya los vetó", finalizó Chapoy.

Estas declaraciones llegaron a oídos de la segunda ganadora de La Academia y decidió responder con su propia versión, la cual va mucho más allás de la crítica a su cuerpo.

¿Qué respondió Yuridia a Paty Chapoy?

“Yo no tengo nada en contra de Ventaneando y especialmente contra Paty Chapoy, pero ellos sí forman parte de una etapa muy oscura de mi vida”, comenzó a explicar Yuridia, pues considera que nadie del programa conoce lo que tuvo que pasar cuando comenzó a cantar.

La artista contó que hubo una campaña de desprestigio por parte del equipo del programa de TV Azteca que no solamente la afectó a ella cuando tenía 18 años, sino que también a su familia, especialmente a sus hermanos pequeños.

Aseguró que perseguían a sus hermanos de 5 y 7 años a su escuela, los maltrataban física y verbalmente, además de vandalizar su casa lanzando huevos, escupiendo y rompiendo ventanas, situaciones que la llevaron al límite.

“Contemplé morirme. Yo pensé que dejar de existir era lo mejor y yo creo que de eso jamás se van a hacer cargo porque siempre van a preferir echarle la culpa a alguien por ser débil en lugar de cambiar” finalizó.









