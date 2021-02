No Way Home, este es el título oficial de la tercera película de Spider-Man

Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel están más que intrigados tras las publicaciones que han hecho en redes sociales algunos actores de Spider-Man 3, ya que han estado posteando los supuestos títulos que llevará la próxima cinta del arácnido.

Tom Holland empezó con este juego virtual, publicando que estaba entusiasmado por anunciar el encabezado de la película, en el post se ve una foto de la cinta y un logo, y supuestamente el nombre será Spider-Man: Phone Home. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tom Holland (@tomholland2013)

Posteriormente fue Zendaya, quien compartió en Instagram que la próxima entrega se llamará Spider-Man: Home Slice. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zendaya (@zendaya)

Las noticias causaron gran revuelo entre los internautas que reaccionaron con cientos de emotivos mensajes, pero de pronto Jacob Batalon, quien caracteriza a Ned Leeds, compartió su propia publicación y aseguró que el filme se titulará Spider-Man: Home-Wrecker. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jacob Batalon (@lifeisaloha)

Oh sorpresa...

Finalmente, a través de la cuenta de Twitter @SpiderManMovie, confirmó el nombre oficial con un video de 30 segundos, donde se puede ver a Tom Holland en la oficina de Jon Watts, guionista de la cinta, afuera lo esperan Zendaya y Jacob; al fondo se lee claramente Spider-Man: No Way Home. This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Spider-Man 3 tiene fecha de estreno en cines el 17 de diciembre de este año, muchos rumores han rodeado la producción, como las supuestas apariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield, algo que finalmente fue desmentido.