Negan y Maggie cara a cara en el regreso de The Walking Dead

La temporada 10 de The Walking Dead contará con el regreso de Maggie (Lauren Cohan). El personaje tiene cuentas pendientes con Negan (Jeffrey Dean Morgan) y ambos vivirán un tenso reencuentro en el capítulo 10x17 titulado Home Sweet Home.

AMC ha publicado los primeros minutos del episodio. En el clip se puede ver a Maggie matando un zombie acompañada de Judith (Cailey Fleming).

"Podría haberle matado yo", dice la niña. "Se nota que eres hija de tu madre", contesta Maggie, en referencia a Michonne. "Y de mi padre también", dice Judith. Es entonces cuando se encuentran con Negan. "Hey, Maggie. No he escapado si es eso lo que piensas", dice el villano.

Negan mató al esposo de Maggie, Glenn (Steven Yeun) y participó en el ataque contra Hilltop. "No va a ser un camino fácil, creo, para ninguno de los dos", dijo la showrunner Angela Kang en la Comic-Con sobre su reencuentro. "Negan ha cambiado mientras ella no estaba, así que es como si Maggie llegara y no supiera nada de eso", añadió. MAÑANA vuelve #TheWalkingDead a @foxtves pic.twitter.com/k54fsAWRxI — The Walking Dead (@TWD_ES) February 28, 2021

"Maggie ha regresado y tiene una historia que no está preparada para compartir, incluso cuando su pasado le pasa factura. Esto tiene que ver con Negan, que estaba por fin en mejor posición. Pero ahora su seguridad vuelve a estar en juego. Maggie no lo ha olvidado ni le ha perdonado. Daryl (Norman Reedus) y Maggie se respetan mientras luchan inesperadamente contra una amenaza invisible y desconocida", reza la sinopsis oficial dela entrega, titulada Home Sweet Home.