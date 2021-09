Nea Agostini: Dos chilenos con sabor italiano

Nea y Ale Agostini supieron desde niños que la música tenía mucho que ofrecerles. Y cuando Nea aprendió a tocar la guitarra, su hermano menor Ale decidió adoptar la batería.

“Mi papá era DJ de chico, entonces siempre estuvimos rodeados de música, así se fue dando”, recuerda Ale en entrevista. “El siguiente paso fue descurbrir que un baterista también toca otros instrumentos, así que me decidí por el teclado. Ese fue el momento donde se nos abrió la mente y fue cuando iniciamos esto”.

Aunque ambos desarrollaron carreras independientes que por momentos se entrecruzaron, siempre se mantuvieron juntos para crear música. Ahora los hermanos han decidido formalizar el dueto y nombrarlo Nea Agostini, un proyecto en el que Nea es voz y compositor en la mayoría de los temas y Ale se dedica a la creación de arreglos y sonidos que dan forma a los temas.

“Siempre hemos estado en esto juntos y ahora es una trayectoria que se consolida. Es algo natural para nosotros. A la hora de componer juntos tenemos nuestros roles bien definidos; ambos sabemos en qué somos buenos y en qué somos malos y nos complementamos sin problemas”, comenta Neo, vocalista del dueto.

Sencillos como Say you love me o Estamos juntos dan muestra de su diversidad no sólo sonora, sino de composición. Algo que puede notarse de manera más clara con MDMA, un tema en el que mezclan sus dos lenguas nativas: el español y el italiano.

“El italiano es nuestro segundo idioma, somos una familia italiana que estudió allá y en casa se habla italiano”, refiere Ale. “Siempre habíamos tenido la idea de hacer algo así y Nea decidió hacer en italiano este sencillo. Sonó bastante bien, la fonética fue muy buena. Nos gustó y quedó espectacular la versión, algo bueno, llamativo y distinto”.

MDMA, mezcla guitarras y una marcada batería que recuerdan al pop clásico de inicios de los dos miles. Su letra aborda una historia sobre la dependencia al amor y quien lo provoca.

“Queríamos reflejar lo que dice la letra, la adicción a una persona, lo que te genera cuando tienes química y quieres más y más y nunca es suficiente. Esos se traduce en una canción con energía, dinámica. La intención era hacer algo con intensidad, una canción que sube y baja”, describe el vocalista.

El tema fue producido durante la pandemia, tiempo en que aprovecharon para replantear su rumbo musical y marcaron algunos objetivos que desean cumplir a lo largo de su carrera.

“Armamos un plan con base en los tiempos de la pandemia y se ha mantenido estricto a sus tiempos. Sobre todo para saber cuándo componer un single, grabarlo, lanzarlo y promocionarlo. Y lo hemos hecho al palo, como se dice por acá, ha funcionado impecable y ha sido beneficioso para nosotros y creo funcionará para el futuro”, indica Ale.

Antes de cerrar este año, Nea Agostini planea sacar más sencillos además de tener en mente una gira por Estados Unidos y México que, dependiendo la situación sanitaria, podría ocurrir en octubre próximo.