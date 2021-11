MC Davo ofrecerá dos conciertos en un día

DATO: Asegura que cumplirá con ambos compromisos sin contratiempos, tiene de invitados a Dharius y C-Kan en la CdMx

MC Davo tiene un objetivo y no parará hasta cumplirlo, quiere grabar colaboraciones por separado con el sonorense Christian Nodal y con el grupo tijuanense Firme.

“Estas dos colaboraciones sí o sí las necesito tener. No voy a descansar hasta conseguirlas, necesito cumplir esa palomita en mi trayectoria. A ambos los tengo en mis redes y saben de mi interés, no quiero cebar esto o que me digan intenso. Sólo estoy esperando el momento oportuno o que el destino nos junte. Hagamos que suceda, en este 2021 o el siguiente año”, declaró de forma efusiva.

Gossip Reguetón: de la marginación a encabezar carteles de grandes festivales

El rapero MC Davo ofrecerá el sábado 13 dos conciertos, uno en el Festival Pa’l Norte en Monterrey y otro en el escenario del Pepsi Center de la CdMx, que en este segundo tiene de invitados al tapatío C-Kan y su paisano Dharius.

Con una trayectoria de 13 años en el rap, hip hop y el urbano, el músico ha logrado concretar sus anhelos al incursionar en el género regional mexicano con el grupo Calibre 50.

MC Davo, casado y con una hija de cinco años, compartió que ya hizo una colaboración hasta con su promogénita “ya grabó unas palabritas en un tema y ahora está loca por volverlo a hacer, más adelante lo vamos a cristalizar, porque tengo que encontrar la canción idónea me lo está pidiendo y no lo he hecho por el trabajo que tengo”.

El músico también recalcó que los sueños sí se cumplen y su carrera musical es un ejemplo de su decisión de llevarla a cabo.

“A los que quieren estar en la música, les digo que no se rindan, que necesitan soñar más de lo normal. Hay veces que yo traigo la nostalgia a mi vida. De repente llegan los sábados, recuerdo mi infancia cuando no tenía nada y me pongo nostálgico. Y me doy cuenta que disfrutar el proceso es parte de esto. Y cualquiera diría que ya logré mis sueños, pero no. Me falta mucho por cumplir. Hay artistas mucho más grandes que yo, y porqué no soñar un poquito para ser como los grandes.

“Yo soñé con este género cuando nadie daba un peso por él y mira donde está el género, hay buenos exponentes año con año, hay caras nuevas como la mía, sigo peleando mi lugar en los primeros puestos colaborando y dando oportunidad a gente nueva. Sueñen un chingo y atraigan cosas positivas chidas”.

MC Davo adelantó que en el concierto Pa’lNorte, “interpretaré éxitos tras éxitos, bomba tras bomba, porque es de 70 minutos” y para el Pepsi Center, agrega: “habrá un repertorio musical mínimo de una canción de cada una de mis producciones, también incluiré las colaboraciones Vuelve con C-Kan y lo nuevo con Siempre es lo mismo a dueto con Gera MX y Samantha Barrón, que en menos de tres semanas colocada en las plataformas ya rebasamos los cuatro millones de reproducciones, porque yo aquí soy dueño de mi tiempo y decido qué canciones van”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Me gusto que en la letra de Siempre es lo mismo, manejé la temática de despechado y trato de no decir lo mismo en la rola. En esta letra mi papel fue que la mujer me la aplicó y obviamente el problema no fui yo, sino ella fue la que se aprovechó de mí. También trataré de cantar las no tan conocidas, a los fans les cumpliré sus peticiones de las producciones Canciones Mamalonas I y II”.

MC Davo confirmó que grabará el álbum Canciones mamalonas III para el 2022, el hecho de haberse casado, no lo cambió como persona ni como artista.