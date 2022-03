"No he cometido delito alguno": Luis de Llano responde a Sasha Sokol

Luego de 22 días de que Sasha Sokol lanzó un comunicado en el que acusa a Luis de Llano de abuso por haber sostenido una relación con ella cuando era menor de edad, el productor publicó en sus redes sociales una carta en la que explica su postura.

De Llano asegura que él se ha conducido en su vida con la verdad.

No he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral

Afrima que las publicaciones en medios nacionales e internacionales respecto a los detalles que Sasha reveló en sus redes sociales, “son meras y falsas especulaciones”.

“Antes que nada ofrezco una disculpa a Sasha Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas”, indica el productor.

En su carta, De Llano admite ese vínculo. “Mi relación con Sasha Sokol siempre abierta y transparente por parte de ella y de su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, amor y comprensión”.

En su respuesta, publicada la noche del 30 de marzo, Luis de Llano asegura que después de que terminaron su relación trabajaron juntos por varios años.

El productor además manifiesta su preocupación por las publicaciones que, según su dicho, se han difundido “sin verificar de forma alguna la veracidad de los hechos”, lo cual afecta “en los ámbitos personal, familiar, profesional y social”.

Tras agradecer el apoyo de su familia y amigos, Luis de Llano finaliza su comunicado: “Reitero, en mi vida no he cometido delito alguno, siempre he actuado lícitamente y ha sido timón y faro en mi vida, el respeto a la libertad, valentía, honradez y justicia. Es todo lo que expresaré sobre este asunto”.

Sasha defiende su verdad

En declaraciones al programa Ventaneando, la cantante Sasha Sokol afirmó:

Lo único que hice fue contar la verdad

Este miércoles antes de abordar un vuelo a Nueva York, habló por primera vez desde la denuncia pública que hizo el 8 de marzo.

“Les agradezco su interés y su solidaridad. Estoy muy sacudida, conmovida por la reacción de solidaridad que he recibido, muy movida también por las personas que aún hoy todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo, mientras ese tipo de conductas sigan existiendo, se sigue normalizando algo que no es correcto y no para mí, para niños y niñas y en el futuro”.