¿Llegará Márgará Francisca al cine?

Dos personajes han dado grandes satisfacciones a Eduardo España: Germán, de la serie Vecinos y Márgará Francisca, la vendedora de quesadillas que espera algún día poder llevar al cine.

“Son el garbanzo de a libra de mi carrera”, dice el sonriente actor

Doña Márgara Francisca, “tiene su canal en YouTube Garnacha Channel y por qué no, aspirar a más, a más proyección”.

-¿La llevarás al cine?

“A Doña Márgara Francisca, quien me ha dado grandes satisfacciones. Y sí, he recibido ofertas de llevarla al cine. Claro, se requiere un buen guion, que aunque es un personaje que pertenece a otros formatos, sería cuestión de dialogar, seleccionar y en qué historia encajaría. Esto para fluir, no estoy cerrado a todas las propuestas”.

Con su espectáculo unipersonal Felices, el actor Lalo España, celebrará en su tierra natal, Guadalajara, sus 28 años de trayectoria. “He llevado a teatro mi propia felicidad que la he basado en la espiritualidad, mi bienestar físico, una seguridad económica y mi éxito laboral”, define.

El actor comediante que estará con nuevos capítulos en la teleserie Vecinos, reconoció que en la obra teatral que dramatizará el 29 de este mes, “Felices es donde manejo las emociones que me llevan por momentos a la nostalgia, al humor, a la reflexión, a la esperanza y no dejo de preguntarle al espectador qué hace para sentirse feliz en el aquí y ahora. Cada lunes la dramatizo en el Teatro Xola y cuando me piden el espectáculo viajo al interior de la República Mexicana”.

El artista tapatío comentó sobre Vecinos que “es una comedia super noble, nos ha dado el amor del público impresionantemente. Pasan los años y las nuevas generaciones de niños, adolescentes y jóvenes se suman y es lo que más nos emociona en realizar cada episodio”, detalla.