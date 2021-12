Llega a su final La casa de papel

Un 30 de noviembre de 2016, Álex Pina escribía el borrador de La casa de papel, una serie que seguía los pasos de una banda de atracadores que ingresan a la Casa de Moneda de España para robar un botín millonario, comandados por un misterioso personaje que los guía desde afuera.

En un principio, el drama protagonizado por El Profesor, Tokio, Río, Denver, Helsinki, Berlín, Nairobi y Moscú se transmitió sólo en su país de origen, y tras varios intentos fallidos de exportarla, en noviembre de 2017 Netflix la aceptó, convirtiéndola en la serie de habla no inglesa más vista en su catálogo, título que perdió en 2021, ante la llegada de la coreana El juego del calamar.

Este 3 de diciembre, esta historia llega a su fin, con el estreno de la segunda parte de su quinta temporada. Con motivo de este estreno, los creadores y el elenco se reunieron con la prensa internacional, en un encuentro virtual donde celebraron el impacto que tuvo su proyecto en su país.

“Esta serie ha supuesto crédito para la industria española, todo en la ficción se mueve por tendencias. Tuvimos la sueca, la norteamericana, y ahora parece que lo español tiene mucho sentido, y a la gente le interesa cómo contamos las historias. Ha empujado mucho a que nos vean”, señaló Álex Pina.

En 2018 se coronó como la primera serie española en ganar un Emmy Internacional, y de acuerdo con datos de la plataforma de medición global de audiencias, Parrot Analytics, durante el primer cuatrimestre de 2018, impulsó un crecimiento del 50 por ciento en las producciones españolas.

Para los actores también representó una ventana de gran proyección internacional, siendo Álvaro Morte (El profesor) y Úrsula Corberó (Tokio) quienes han cosechado mayores beneficios. El primero recientemente apareció en la adaptación de la serie literaria La rueda del tiempo; mientras que ella fue la antagonista del blockbuster estadounidense Snake eyes.

El furor de los fans desató la venta de máscaras de Salvador Dalí (que son usadas por los atracadores para ocultar su identidad), además, viralizó el tema Bella chao que cantan en la serie, entre otros efectos de su popularidad.

Para el estreno de su más reciente temporada, la producción hizo que en algunas ciudades se levantaran monumentos en honor a los personajes fallecidos: Nairobi, Oslo, Moscú y Berlín.

El también productor de cine precisó que este logro representa el clímax de una ardua batalla para lograr que los contenidos creados en España fueran reconocidos a nivel internacional, y atribuyó este éxito a su capacidad para lograr que el público empatice con los personajes.

“La gente se entretiene viendo un producto como La casa de papel, le encanta y lo vive, el espectador tiene una vinculación emocional, eso hace que al final veas otros productos como a nosotros nos pasa con películas coreanas; te gusta mucho y empiezas a ver más. Al final lo que te da un gran éxito es la posibilidad de contar muchas más cosas, poder decir 'voy a hacer esto' y nadie te pregunte a dónde vas tú”.

Otro parteaguas que generaron fue el de inspirar a otras naciones para hacer un remake de la serie, siendo Corea el primer país en alzar la mano para llevarlo a cabo. Fue a finales del 2020 cuando se comenzó a trabajar en esta adaptación, un hecho que Pina califica como algo extraordinario.

“Para mí es la leche, tal y como están los coreanos ahora, que llevan unos años haciendo ficciones increíbles, el que se hayan fijado en nosotros para llevar a su idiosincrasia y su manera de ver la ficción, es un orgullo. Me parece maravilloso e interesante”.

Aunque todos los actores externaron su tristeza por el cierre de este ciclo, fue Úrsula Corberó quien se mostró más conmovida ante el fin de su personaje. Y es que en la pasada entrega fue asesinada, causando una gran conmoción entre los fans.

Sin embargo, señaló que para ella fue una conclusión perfecta, pues no se imaginaba otra manera de despedirla. “Ese final fue muy duro, pero estoy contenta. No sé si debo decir esto o no, pero en parte quería que sucediera así, tuvimos un montón de charlas con Alex. Tokio era carne de cañón desde el inicio, hay algo poético, onírico y bello en eso que dice de vivir varias vidas”, comentó la actriz.

La casa de papel cuenta también con las actuaciones de Miguel Herrán (Río), Jaime Lorente (Denver), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Pedro Alonso (Berlín), Belén Cuesta (Julia) y Najwa Nimri (Alicia SIerra). Sus últimos capítulos se estrenan a nivel global, a través de Netflix, el próximo viernes 3 de diciembre.