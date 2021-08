Kimberly Dos Ramos supera el reto en La desalmada

Kimberly Dos Ramos no teme a los retos actorales, por lo que cuando recibió la propuesta de interpretar a Isabella Gallardo en la telenovela La desalmada, aceptó con gusto pese a que se trata de un personaje completamente diferente a ella.

Para garantizar que se diferenciara de otros papeles que ha tenido en el pasado, en esta ocasión se valió del recurso de la improvisación. “Me pasó algo muy distinto a lo que me ha pasado en otros proyectos, donde uno se sienta a crear el personaje”, platica en entrevista.

“Cuando empecé a interpretar a Isabella me di cuenta que no iba por el lado que pensaba, entonces llegó un punto donde me ponía mi flequillo que la caracteriza, me vestía y decían ‘5 y acción’ y dije ‘voy a dejarla ser’. A veces estudiaba el diálogo nada más, y te lo juro Isabella actuaba solita, es algo que me pasa por primera vez en un proyecto y me emociona mucho, porque se vive el personaje de una manera muy diferente”, agregó.

La desalmada sigue los pasos de una mujer llamada Fernanda Linares (Livia Brito), que tras el asesinato de su esposo en su noche de bodas, buscará vengarse de los responsables. Su vida dará un vuelco cuando conoce a Rafael Toscano (José Ron), la pareja sentimental de Isabella, quien a su vez mantiene una aventura con Rigoberto Murillo (Gonzalo García Vivanco).

La venezolana destacó que si bien puede ser concebida como una villana, pues sus acciones la hacen parecer malvada, es en realidad una mujer incomprendida y manipulada por su madre. Eso fue precisamente lo que le llamó la atención al momento de aceptar el proyecto, ya que le gustó la idea de interpretar a alguien con tantos matices.

“Las telenovelas suelen dividir a los personajes en buenos y malos, en esta novela pasa que el bueno de repente se convierte en el malo, y viceversa. La cosa es que somos seres humanos normales, comunes y corrientes que tenemos nuestro angelito bueno y al diablito malo, y a veces tomamos las decisiones incorrectas, eso es lo que juega mucho con Isabella”.

Kimberly celebró el éxito que ha tenido la novela en México, donde ha registrado un récord de cuatro millones de espectadores, y agradeció que a partir de esta semana, la historia se transmite también en Estados Unidos por Univisión.

Tan sólo el día de su estreno en la Unión Americana, registró un millón 708 mil televidentes, según datos difundidos por la cadena. La actriz expresó que ese paso es muy importante para ellos como artistas, pues les abre las puertas de nuevos mercados, y para ella en particular, será la oportunidad para ver su trabajo.

“Vivo en Estados Unidos, entonces acabo de terminar de grabar la novela en México, gracias a Dios nos fue muy bien, y recién acabo de llegar a mi casa, me da emoción porque me la pasaba grabando, y ahora podré disfrutar de la novela desde el principio, al igual que muchos latinos que viven acá”, finalizó. La desalmada se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas por Las Estrellas.