Joss Favela tendrá su primer Auditorio Nacional en febrero

El sinaloense Joss hará su debut en el escenario del Lunario del Auditorio Nacional, el próximo sábado 3 de septiembre, donde interpretará sus temas, que han sido éxito en voz de otros artistas, como Banda MS (Me vas a extrañar), Julión Álvarez (Te hubieras ido antes), Los Recoditos (Me sobrabas tú), Luis R. Conríquez (Con todo respetillo), o Gerardo Ortiz, quien hizo famosos el tema ¿Por qué terminamos?

Joss Favela también cantará sus propios hits, como Cuando fuimos nada, Me hubieras dicho y Alguien especial, además de los temas inéditos de su nuevo álbum, Aclarando la mente, que ya está en las plataformas de música digitales.

En conferencia de prensa en el lobby del Lunario del Auditorio Nacional, espacio que fue insuficiente para la nutrida asistencia de reporteros, Joss Favela mencionó que ahora que pisará este escenario íntimo para el que prepara “un buen show”, asistirán sus famliares y amigos de Sinaloa, además de los fans que lo acompañen.

“Mi papá es mi gran fan, mi gran amigo. Que mi papá esté bien orgulloso de mí como hijo, es bien perrón, cuando aún no era famoso, mi papá traía en su camisa mis fotos y las mostraba a la gente y les decía que yo quería cantar, por eso él es mi gran orgullo.

“Mis abuelos no dejaron cantar a mi papá, le prohibieron estar en la música, le dijeron que sembrara mejor la tierra. Por eso, mi reciente álbum, Aclarando la mente, es un homenaje a mi papá. Si hay un momento en la vida que puedes hacer lo que quieras es hoy, yo considero que más que nunca, ahora hay mucha libertad para elegir, qué quieres hacer en la vida.

“Ahora se escucha más música en el mundo porque ya estamos muy disponibles como cantantes en las plataformas digitales, es más fácil. Mi papá no pudo tocar el acordeón profesionalmente, que es el que me obsequió a mí”, expuso.

A los 27 años Joss ya había sido nombrado Compositor del Año tres veces consecutivas por la sociedad norteamericana de derechos de autor ASCAP / Cortesía | Joss Favela

Joss Favela se reservó qué artistas invitados tendrá en el escenario la noche del sábado 2 de septiembre, pero sí adelantó que uno de sus seguidores que quiera cantar con él, se lo va a cumplir, gracias a un concurso que realizó y para el próximo 2 de agosto dará los tres nombres de los finalistas para que los cibernautas elijan a quien consideren es el de mejor voz.

“Cantar el escenario del Lunario, es nuevo para mí y en una parte de mis temas, podré invitar a un seguidor para que hagamos un dueto. Yo de adolescente hubiera querido una oportunidad así”, añadió.

El compositor e intérprete sinaloense se dijo un privilegiado al confirmar gracias a las plataformas virtuales de música, “sé cuántos seguidores tengo porque le ponen atención a las letras de mis canciones. Entonces yo tengo más seguidores en dichas plataformas digitales donde están mis canciones que en Tik Tok o Facebook, lo cual para mí es un regalo. Hago música para que me escuchen”.

PREPRARA DISCO DE SUS ÉXITOS

El cantautor anunció que está en conversaciones con Pepe Aguilar para hacer un dueto, ya lo logró con Cristian Nodal, y también informó que en un nuevo álbum, grabará con los intérpretes que han hecho éxitos sus composiciones

Joss Favela también habló de lo hecho hace unos días por Carín León pidiendo en redes sociales que a la música regional mexicana se le quite la etiqueta de regional, iniciativa a la que se unió Edén Muñoz. “Obviamente, queremos que la música regional, la que amamos y de lo que vivimos tenga un impacto global y ya lo está teniendo, ahora, qué tanto me molesta que se llame regional, no sé, no sé qué ganaría yo con que se llame de otra forma. Al final, lo que es importante es que no cambie su esencia y que tenga la oportunidad de ir ahí, que le llamen como le quieran llamar”, señaló.

“Si eso va a lograr que en ciertos premios se nos galardone al mismo que el resto de los artistas, no tengo problema. Insisto que la esencia de la música no se pierda y que llegue a donde tenga que llegar”, finalizó.