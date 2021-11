Ibrahim Ferrer Jr. celebra los 25 años del Buena Vista Social Club

Antes de soltar una sonora carcajada, Ibrahim Ferrer Jr. dice sin reparo: "En Cuba todos somos músicos, es una vocación, uno agarra un palo y se hace un huateque". Él por ejemplo, cada que desembarcaba en la isla, improvisaba junto a su padre, el inolvidable bolerista del mismo nombre que tuvo un resurgimiento gracias al proyecto del productor y músico inglés Ry Cooder y el cubano Juan de Marcos González, que llevaba por nombre Buena Vista Social Club.

Ibrahim Ferrer Jr. era marino hasta hace 20 años, cuando decidió anclar definitivamente en la música y además del lazo filial que lo une al Buena Vista Social Club, en gran parte gracias a él, el mundo redescubrió la voz de su padre, quien a los 69 años recibió la invitación para unirse a los octogenarios músicos que integraron el proyecto. Y aunque él era de los más jóvenes, después de una carrera que inició en 1939, estaba en un apacible retiro de los escenarios que le costó trabajo abandonar, convencido, precisamente, por su hijo.

A 25 años de la publicación de aquel álbum homónimo de la agrupación, del sello World Circuit que en México fue editado por Discos CoraSon y de cuyas consecuentes giras por el extranjero, el realizador alemán Wim Wenders filmó un documental bajo el mismo título en 1999.

Ibrahim Ferrer Jr. rinde un tributo a los músicos que lo formaron, con un concierto en un formato íntimo, que incluye el repertorio del disco, donde destacan temas como Chan chan, El cuarto de Tula, Lágrimas negras, Dos gardenias, o Veinte años.

Tras participar en el CD y el filme, fue tomando forma en su mente la idea de dedicarse por completo a la música. "Cuando tomó la decisión, fui invitado por mi padre a integrarme al grupo. Él no quería estar en nada, mi madrastra fue la que me dijo que hablara con él y en las conversaciones que tuvimos se dio cuenta de que era una buena oportunidad; hice coros en las canciones de mi papá y en el disco de Omara Portuondo, en el de Cachao, pero no fui integrante de Buena Vista, siempre lo aclaro".

Ferrer Jr. ha realizado múltiples giras por Europa, Asia y Latinoamérica. Tiene cuatro álbumes, uno de ellos, Al son de un homenaje, ganador del Premio Carlos Gardel 2008 por Mejor Álbum Nuevo Artista. Cuenta que si bien siempre estuvo ligado a la música, decidió armar su propio grupo, parafraseando el dicho famoso de los marinos, "que tenemos en cada puerto un amor; no es así, yo digo que en cada puerto uno tiene algo que recordar y no solamente amor, porque uno tiene amor sobre todo a la vida, cuando uno llega a puerto, ama más la vida, porque pasa meses dentro de un barco y no sabe si va a llegar o no".

Inspirado por el amor a la música, "empecé a aprender a cantar y a escribir y en eso estoy, aprovechando la oportunidad, en tierra firme".

Con una carrera en la industria musical de casi 20 años, Ibrahim se ha ubicado como el nuevo representante de los géneros tradicionales cubanos clásicos a la vez que propone una nueva mirada, haciendo fusiones con el latín jazz, sus raíces afro y géneros latinos como bossa nova o tango. Dueño de una voz sonera muy particular posee un carisma que atrapa a públicos de distintas edades a través de su propuesta musical: una reivindicación de su origen y del camino elegido en la música. Siendo el son la célula madre desde la que parte toda su propuesta.

Hoy retoma el camino trazado por su padre y de todos los soneros... los de ayer, los de hoy, y los de siempre.

Fue en Argentina donde primero como vocero de Buena Vista Social Club, luego como líder de los cubanísimos Ron y son y La habana vieja, restaurantes de su propiedad que los argentinos desbordaban cada noche para escucharlo y gozar, más tarde como conductor de un programa de televisión llamado Son de todos, dedicado a la música cubana. Ferrer cantó para grandes multitudes y comenzó a ser querido y reconocido por la prensa y sus pares.

Ferrer Jr. ofrecerá una única función de su recital en homenaje al Buena Vista Social Club el próximo sábado 20 de noviembre a partir de las 19:00 horas en Buena Onda Roof Garden (Salvador Alvarado 8, Colonia Condesa), los boletos y más información están disponibles en la cuenta de Instagram @nattycongorecords.

Para este show especial, el músico se hará acompañar por Tania Matus, de México, Maguvagamundo (de Desorden Público, Papashanty y King Changó) de Venezuela en formato DJ SET, y por el legendario Natty Congo (en DJ Set), además de Ofer Selecta.