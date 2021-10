Fundan We Rock, discográfica dedicada al rock

En medio de la crisis económica derivada de la pandemia, nace We Rock, una nueva disquera que apuesta por el talento de los músicos jóvenes y por un modelo de trabajo directo con los artistas para profesionalizar la producción de música que en las últimas décadas ha quedado en el esquema autodidacta de las redes sociales.

El sello discográfico es fundado por José López Alonso, abogado de profesión, y Randy Ebright, baterista de Molotov, además del apoyo de artistas como el compositor Poncho Toledo y el productor Maurizio Terracinas, quienes ya trabajan con músicos jóvenes para producir su primer disco: Abril Vázquez, Magma Soul y LSNCHZ.

El modelo de trabajo de la disquera se caracteriza por no sólo producir un álbum o posicionar una canción entre la audiencia, sino por crear un esquema integral de desarrollo para el artista desde el aspecto legal y financiero, hasta la preparación académica y edición de las composición. La apuesta de los fundadores es tender una red de creación musical que rompa con la forma tradicional de trabajo de las disqueras y solvente las carencias de las creaciones autónomas en línea.

“Hoy no hay esas grandes corporaciones, ni es tan importante en realidad una disquera grande como la conocemos tradicionalmente porque ahora con la democratización de las redes lo que se reconoce es el talento auténtico de cada una de las personas y derivado de ello proponemos poner al servicio de talentos de primer nivel las herramientas para poder desarrollarse artísticamente y de manera exclusiva. Lo que decidimos crear es un concepto de incubadora para atender a cada artista de manera personal”, detalló López Alonso.

La disquera nació de manera orgánica, apuntó. Hace poco más de cuatro años Randy y López Alonso debieron dejar el estudio en la colonia Condesa y en su búsqueda por un nuevo espacio encontraron una vieja casa en el número 217 de la calle Heriberto Frías en la colonia Narvarte. Esta casona se convirtió en un centro de coworking donde músicos de diferentes bandas o solistas ensañan y producen sus discos y conciertos, y a la vez se ofrecen servicios de asesoría legal y artística.

“Nos dimos cuenta que ya nada más faltaba producir la música”, acotó el abogado al precisar que la disquera trabajará en subgrupos o minidisqueras con cada uno de los artistas y su asesor directo. En este primer lanzamiento los asesores son Poncho Toledo y Mauricio Terracinas.

“Es increíble esta iniciativa que se da en el marco de la pandemia, esta historia de las disqueras grandes hace mucho que no es lo mismo, a nosotros nos tocó cuando estaban en su pleno apogeo y ver cómo desaparecían, las redes ayudaron a desaparecer el concepto clásico de la disquera. Eso fue bueno porque ahora los artistas llegan directo con los productores, ya no hay esos intermediarios, y en una disquera como We Rock que va directamente hacia el público especializado será más fácil.

“Las disqueras que están ahorita que se dicen independientes realmente no lo son porque lo único que hacen es agregar su música, pero no hacen más nada por ellos, y en este caso se está pensando en apoyar a los artistas y encausarlos no sólo a nivel musical sino a nivel de estrategia y salida”, apuntó Toledo.