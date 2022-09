Estoy agradecida con la vida: Daniela Romo celebrará su trayectoria en el Auditorio Nacional

Con más de cinco décadas de trayectoria, Daniela Romo sólo puede sentirse agradecida con la vida.

Actriz, conductora, cantante, compositora son algunas de las actividades en las que se ha desarrollado desde 1971, cuando debutó en la comedia musical Contigo Pan y Cebolla. Sin imaginarlo, Romo sigue conquistando generaciones.

Es por ello que, para celebrarlo, la cantante ofrecerá tres shows en la República Mexicana, el 13 de septiembre en la capital; 6 y 7 de octubre en Guadalajara y Monterrey, respectivamente.

“Hoy en día las cosas que hagas hay que hacerlas con gusto, con pasión y con placer, yo soy una bendecida del cielo porque desde niña yo sabía qué camino quería recorrer, no sé cómo, pero lo sabía, seguí caminando y la vida me permitió continuar por esos rumbos.

“Es un inmenso privilegio seguir vigente porque estoy haciendo lo que me llena, lo que reta mi intelecto y lo que me reta como persona, pero la vida en sí no es tan fácil. Agradezco todos los días a la Virgen que tengo vida, no voy a estar viendo si me falta algo, estoy viviendo una etapa en el que las cosas llegan y es ahí cuando acepto si sí quiero comprometerme con algo o no, estoy en ese momento, no siento que me falte hacer algo, espero que pueda vivir gozosamente muchos años más”, afirmó Romo en conferencia de prensa.

La cantante hará un recorrido por su historia musical, recordando temas como “Mentiras”, “Celos”, “Yo no te Pido la Luna”, “De mí Enamórate”, entre otros.

Además, incluirá su sencillo “Vencer el Desamor”, que se utilizó como banda sonora del melodrama (2021) con ese nombre y que marcó el regreso de la artista a la pantalla chica.

“Va a haber bailarines e invitados sorpresa y habrá una parte para festejar mi mexicanidad y la de todos nosotros; intentaré hacer un humilde, pero de corazón homenaje a los que ya no están como Gualberto Castro, José José, Juan Gabriel; honraremos esa parte y celebraremos todos”, sostuvo.

Adelantó que está trabajando en la composición de un nuevo tema que llevará por título “Besos de trapo”, haciendo referencia a las muestras de afecto que la gente pudo expresar usando cubrebocas.

Por otro lado, Romo ha superado con éxito diversos obstáculos en la vida, como el cáncer de mama que se le detectó en 2011 y venció cinco años después.

Durante ese tiempo, la actriz decidió raparse, debido a la constante caída de su cabello, cejas y pestañas provocadas por la enfermedad.

Hasta ese momento se percató de lo importante que era su cabellera y que representaba un símbolo al momento de referirse a ella; sin embargo, atesoró más la nueva oportunidad de vida, dejando atrás ese tipo de enfoques.

“Imagina a un oncólogo diciéndote: ‘tú pelo, tú eres Daniela Romo’ y yo le decía: ‘sí doctor, pero ¿en qué quedamos?, hay que seguir luchando por la vida y no por el pelo’. Ahora (el cabello largo) ya no es como algo importantísimo como lo fue en su momento, fue un paso, un momento de tu vida”, dijo.

Incluso, luego de ver el look de Verónica Castro en el que muestra su cabellera con canas, hasta le llamó la atención experimentar.

“No me tientes satanás porque Verónica sí me tentó, yo digo: ‘¿por qué no? Está padre dejarte las ganas porque a veces tienes tanto que hacer, es una dependencia muy rara el estarse pintando a cada rato el cabello’

“En un día de estos, ya me estoy aproximando a esas fechas, a lo mejor me corto el pelo y me lo dejo blanco para vivir otra etapa de mi vida, pero ahorita me gusta tenerlo como me ha caracterizado, sigo siendo la misma persona el mismo rostro, con pelo o sin pelo, con dinero o sin dinero sigo siendo la Romo porque no soy una mata de pelo, soy una mujer como cualquiera”, compartió.