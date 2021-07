Espinoza Paz canta y también actúa en La Desalmada

Espinoza Paz llega con carro completo a La desalmada. No sólo crea e interpreta Mi venganza, el tema central, también se le oye con el tema Contacto cero y actuará de manera especial en varias escenas de la trama como aconteció en su primera experiencia como actor en la telenovela Hijas de la Luna (2018).

“Cuando te dan la oportunidad de tener una canción tuya en una telenovela, es lo mejor para uno”, declara a El Sol de México el cantautor, ganador del Premio Billboard 2013, como Compositor del Año, y Éxito SACM 2011, por Lo intentamos, en el mismo año.

Gossip Espinoza Paz visita el malecón La Paz

El cantautor sinaloense aprovechó los últimos meses para realizar tres producciones del género ranchero que poco a poco ha ido sacando como sencillos. Sobre su intervención en La desalmada, cuenta que el productor le pidió “una canción que oliera a pueblo, de entrada me dijo que no iba a hacer favoritismos con los compositores, sino que sólo estuviera a la altura de la novela la canción. Ya como actor, yo voy a dar todo también”.

El coach de la primera edición de La Voz… México, cuenta de su etapa como actor que ya grabó algunos capítulos de la telenovela, “me he divertido mucho, me la paso bien, siempre he tratado de estar en este ameno comportamiento, porque la vida es corta y no hay que renegar por lo que no se tiene, sino disfrutar lo que uno tiene y está a nuestro alcance”, reflexiona.

“A mí me da mucha alegría que en el género regional mexicano abunda tanta gente, vienen a reforzarlo y lo que uno les pueda aprender, qué chulada, porque siempre llegan personas con nuevas tonalidades, nuevas cosas que refrescan todo. Mi admiración para todos, mi respeto y cariño a aquellos intérpretes que me han grabado mis canciones, lo cual agradezco bastante porque me halagan, porque cada tiempo que pasa estoy más viejo, en edad y también en carrera y puede ser más difícil llegar a nuevas generaciones”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Espinoza Paz defiende su lugar en la música, pues dice que respeta el género puro. “Yo lo que estoy haciendo es tratar de hacer música tradicional como se hacía antes. Grabé 30 canciones divididas en igual número de producciones, es lo que en este momento quiero hacer y no irme por las mezclas con el regional y norteño, o arreglos más modernos. Yo no he hecho eso todavía pero no quiere decir que no lo vaya a hacer. Ahorita mi sentir es música tradicional”.

El cantautor es parte del elenco de La desalmada, que entró con una audiencia de tres millones de telespectadores y se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas en el canal Las Estrellas.