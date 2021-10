Erick Hayser se inspira en Lydia Cacho para crear a su personaje en la serie “Asesino del olvido”

Por primera vez en su carrera, a Erick Hayser se le presentó la oportunidad de dar vida a un periodista, en la serie Asesino del olvido. Para el actor fue una gran responsabilidad encarnar a ese personaje, pues está consciente de que esa es la profesión más peligrosa de México, y quienes están enfocados a temas políticos o de violencia, suelen caminar "con una diana en la cabeza".

Aunque no se basó en ninguna figura en específico, el actor comparte a El Sol de México que una de sus inspiraciones fue el trabajo de la periodista Lydia Cacho, con quien además mantiene una amistad desde hace varios años.

"He estado muy cerca de todo lo que ha vivido ella, y lo que vive actualmente desde el exilio. Para mí era importante darle voz no sólo a su causa, sino a las causas periodísticas de este México, que está tan ávido de que se diga la verdad sin censura, y de que el periodismo pueda vivir en libertad, cosa que me atrevo a decir que no sucede, y se me hace impresionante", comentó.

La serie sigue la vida de Pascual León (Damián Alcázar), un jubilado de 65 años recién diagnosticado con Alzheimer, quien tras recibir la noticia se fija como meta asesinar uno a uno a los responsables de un terrible crimen. Erick da vida a Francisco Pira, quien conduce un programa estilo sátira, en el que crítica al gobierno y a las instituciones, y podría ser una amenaza para la policía que investiga el caso, interpretada por Paulina Gaitán.

El actor señaló que desde que recibió el guion se tomó muy en serio el hecho de interpretarlo con el respeto y cuidado que merece, pues además se trata de un personaje con muchos matices.

"El arco dramático de este personaje es muy interesante, porque lo que vemos en un inicio es completamente distinto a lo que en verdad es, eso me llamó mucho la atención, el poder interpretar a un ser humano con todas sus virtudes y defectos, y todas sus complejidades".

El también productor agregó que este proyecto le despertó todavía más interés, porque como ciudadano tiene muchos deseos de que su voz sea escuchada, y Francisco le pareció una gran ventana para reflejar esta parte.

"Refleja también un poco de esa crítica, es un hombre que está en la televisión, en el mainstream absoluto y el pico de su carrera comercial, pero también es un tipo que se atreve y le dice al sistema y al gobierno las cosas que están haciendo bien y mal, y aquello que debería cambiar", finalizó.