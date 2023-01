Curiosidad, la clave detrás del éxito de Leyendas legendarias

Para Badía, Lolo y Borre, integrantes del podcast Leyendas legendarias, la lectura y la curiosidad han estado presentes en sus vidas desde que eran muy jóvenes. Los tres recuerdan cómo estaban en constante búsqueda de piezas interesantes para ampliar sus conocimientos sobre distintos temas.

Hoy, a casi cuatro años de haber iniciado el proyecto, con un episodio sobre Las poquianchis, se sienten orgullosos de que el público les haya permitido ampliarlo hasta el punto de hacer giras por toda la República, e incluso publicar su propio libro, pues ven con agrado cómo los fans se contagian de esa hambre de conocimiento.

Puede interesarte: Barack Obama comparte su lista de libros favoritos de 2022

“Mucha gente comenta que le interesa un tema y va a leerlo, ya sea en las redes o libros, o escucharlo en audiolibros. Buscan la información, y eso es lo importante, porque no importa dónde, el chiste es encontrar los datos para poder expresarlos. El formato que manejamos nosotros despierta en la gente esta necesidad de saber más”, comentó Badía en entrevista con El Sol de México.

“Les gusta cómo lo hacemos, mucha gente dice que ha empezado a leer o ha comprado los libros que recomendamos. Hay muchos que se inspiran, y eso me hace muy orgulloso a mí y a todos, porque tenemos este balance de entretener y educar, estamos sembrando nuevas mentes creativas que indagan en todo el mundo en el que viven”.

Leyendas legendarias es un podcast de misterio y terror, que hasta el momento cuenta con 198 episodios, publicados semanalmente todos los miércoles en plataformas digitales, que abordan casos paranormales, de sectas o cultos, y asesinos seriales.

Un podcast es un producto de audio generado de manera digital | Cortesía: Pexels

Su éxito deriva del humor negro e irreverente que manejan, y a su forma peculiar de abordar los casos. Badía destacó que otro elemento positivo del proyecto ha sido plasmar la vida de esos personajes mexicanos de los que no se suele hablar en los programas de educación escolar, pero despiertan el interés de los jóvenes por conocer su pasado.

El propio Badía confiesa no haberse sentido muy interesado por la historia cuando era joven, pese a los intentos de su papá por inculcarle la materia. “Me encanta hallar esas historias que no nos enseñan en prepa, por ejemplo sobre una niña de 15 años que inició la revolución y era bruja (Teresa Urrea, quien aparece en el episodio 90), estoy seguro que las personas estarían más orgullosas de nuestros personajes”.

“Con más gusto buscarían más información y le agarrarían más gusto a la historia. A mí me costó agarrarle ese gusto, y le decía ‘el pasado es para los viejos, ruco’, no estaba en la edad, y ahora justamente pasan estas historias de nuestro pasado y le he encontrado mucha pasión”.

Ejercen su labor con madurez

Lolo considera que esa madurez que les ha brindado la edad no sólo se refleja en el interés por develar la historia, sino también en la forma en que han conducido el proyecto. Aunque por fuera pueda parecer sencillo, destacó que desde la creación de los guiones hasta el manejo de la parte técnica requieren de un compromiso, que más jóvenes no tenían.

“Se nos hubiera salido de las manos de una manera u otra, y sobre todo porque no hubiéramos tenido la madurez o no estaríamos adiestrados con lo que conlleva hacer un trabajo. Cuando estás chavo se te hace fácil, y esto es una responsabilidad”, señaló.

Badía subrayó que sus comentarios con respecto a los temas abordados también conllevan una gran responsabilidad, pues considera que si el público ha recibido tan bien su trabajo, es gracias a la pasión que le imprimen.

Sociales Laura Soto organiza una noche de poseía entre amigas para “sanar el alma”

“Eso viene con la edad y la experiencia. Qué opinión daremos y qué conocimientos aportaremos, eso no hubiera pasado a nuestros 20 años, cuando eres rebelde y tienes esa edad subversiva”, dijo.

Mario López Capistrán (conocido como Borre) agregó que en nuestro país también se percibe de manera diferente el horror, porque no está precisamente limitado a las piezas de ficción.

“El terror en México existe por la historia, a mí me dio mucho miedo Canoa, Rojo amanecer y Los olvidados. De ésta no se me olvida esa escena final cuando empujan al niño de la colina y rueda muerto por la basura, no se me olvida esa escena, el miedo en México es diferente porque lo vivimos todos los días”.

Ven potencial en México

El año pasado publicaron su primer libro, titulado también Leyendas legendarias, donde plasman las investigaciones e infografías sobre los casos que han presentado en el podcast, el cual presentaron de manera oficial dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a finales de noviembre.

Los tres se dijeron satisfechos con esta obra, pues el recibimiento del público fue muy bueno, e incluso se divirtieron al escuchar a tantas personas gritar al unísono la palabra necrofilia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Eduardo Espinosa (verdadero nombre de Lolo) celebró que se dé cada vez más voz a figuras como ellos, quienes en un principio tenían que buscar sus propios espacios, pues opina que México padece de una falta de divulgación a la cultura. “Hay gente o cineastas que han hecho piezas de terror muy buenos mexicanos, pero lo que muchas veces falta es difusión”.

“Tal vez deberíamos aprenderle a los gringos de cómo promocionan las cosas, porque aquí lo único que hacemos es regurgitar lo que nos dan. Hay mucha gente con talento en este país, que si tuvieran más difusión, podrían demostrar que no le piden nada a historias de otros lugares”, agregó.

Este año estarán enfocados en sus shows en vivo, con la gira llamada Los hijos de Mothman, y en seguir dando luz verde a nuevos proyectos en conjunto que darán a conocer conforme se vayan concretando.