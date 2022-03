Corto viral Harina inspira una serie

El 22 de agosto de 2019, el colectivo Backdoor subió a YouTube un sketch titulado Harina, un remake de un video brasileño, que presentaba a un grupo de policías que incautan un paquete, aparentemente de cocaína, pero para estar seguro, el teniente la prueba y termina por perder los estribos.

Dicho clip se convirtió en el más visto de ese año en México, al acumular 56 millones de reproducciones (actualmente subió a 58). Hoy su éxito continua, al llegar a la pantalla chica con una serie homónima, escrita por Carlos Reichel y Pedro Esteves, y con los mismos protagonistas: Guillermo Villegas y Verónica Bravo.

El actor expresó a El Sol de México que ver crecer este proyecto ha sido el mejor regalo en toda su carrera, pues desde el principio se dio cuenta que el guion tenía algo especial.

"Cuando me llegó el sketch para estudiarlo, le mandé audios a Vero, no sé si lo recuerda, pero le compartía mis propuestas de cómo decir ciertas frases. Jamás hubiera imaginado cómo se viralizó, eso ni siquiera pasaba por mi cabeza porque ni siquiera lo entendía, no soy un tipo de redes. Pero sí pensé que, por lo menos en mi caso, el mejor skectch que me había llegado a las manos".

El video original fue producido por el colectivo Porta dos Fundos en 2018, pero de acuerdo con Verónica, fue gracias al humor mexicano y los cambios en el ritmo de la historia, lo que permitió al suyo volverse viral.

"La regionalización fue importante, por el equipo que metió su cuchara. El arte es distinto, nosotros somos distintos, el personaje de Ramírez, (que ella interpreta) era hombre, y aquí se tomó la decisión de ponerle el cuerpo de mujer, y toda la tropicalización de lo que dice también fue acertadísimo", señaló la actriz.

La serie explora más de las aventuras del teniente y su compañera, quienes deberán atrapar a un asesino serial conocido como El cancelador, cuyo objetivo es terminar con la vida de los personajes más importantes de las redes sociales.

Bravo reconoció el trabajo de los guionistas, pues considera que hicieron una gran labor al momento de profundizar más en el perfil de los personajes.

"Les inyectó vida, un pasado, objetivos, miedos, y lo hicieron muy bien. Con la pizca exacta de cada ingrediente que nos hiciera lógica con lo que ya conocíamos de los personajes, pero también que nos sorprendiera y trajeran más cosas a la mesa, mantuviera la comedia y a la vez profundizara", dijo Verónica.

Al cuestionarlos sobre las posibles reacciones del público ante esta serie, Guillermo subrayó la importancia de recordar que todo es ficción, y por ende no deben tomarse de manera personal las situaciones en las cuales están envueltos.

"La comedia puede echar mano de lo que guste, siempre y cuando no sea discriminatoria, racista o xenófoba. Puede usar lo que pasa en las culturas de cualquier país para llevarse a cabo, pero esto no es una mofa de nada, ni está inspirado en nada, son dos personajes específicos insertados en una comedia".