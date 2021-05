Chucho Rivas graba dueto con Yuridia

Como tú es la nueva canción que crea y canta Chucho Rivas a dueto con Yuridia bajo la producción y en coautoría con Saak, tema que se puede escuchar desde este fin de semana en plataformas digitales.

“Hace dos años escribí esta letra que antes se llamaba Niña y no sé cómo llegó a manos de Yuridia y quiso que la interpretamos a dueto. Entonces junto con Saak, le hicimos cambios a la letra porque se repetía mucho niña, niña, niña. Es la hora que no me creo haber hecho esta colaboración con ella, para mí es un honor, siento mucha emoción de que se haya fijado en mí, cuando ha hecho cosas muy buenas en la música mexicana. Y la neta la colaboración con ella aún no me la creo, lo estoy digiriendo poco a poco”.

Chucho Rivas comentó que el videoclip lo produjo la misma Yuridia junto con Matías Aranda. “Ella intervino para construir mi imagen para la grabación, usualmente me manejo en negro y ahora lo hice en varios colores que si me quedaron bien”.

Como tú, detalla el artista de 22 años, “la hice en el año de 2019 en un momento oscuro de mi vida sentimental, y al cambiarle un poco la letra la dejamos en que habla de una pareja que todo el tiempo hablan de cosas negativas y cuando hay peleas entre sí, todo te choca de él o ella. El mensaje es que somos un reflejo de las cosas que nos molestan y muchas veces las personas que no soportas son como tú”.

ABRE EN CDMX, UNA HISTORIA CURSI TOUR

En entrevista con El Sol de México, Rivas informa que es de los artistas que retoman sus shows en vivo. Una historia cursi tour, se llama el show que ofrecerá el jueves 27 de mayo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, compartiendo entarimado con Yahir.

“La estructura del show es a manera de una historia en un concierto, ya que antes de la pandemia me llamaba mucho la atención el teatro musical y de ahí rescaté algunas cosas. Aunque lo primordial son mis canciones, en paralelo narro una historia y adelanto que viene un cambio inesperado que será muy atractivo para el público.

“Me emociona mucho compartirlo, trae audiovisuales, iluminación y voy acompañado de todos mis músicos. No persigo hacer un concierto sencillo, porque la gente está pagando un boleto y quiero que se lleven lo mejor de mí”.

Chucho Rivas comenta que “aunque me siento tranquilo, siento mucha emoción, ya quiero que llegue la fecha y si estoy súper nervioso, porque ya es un poco más de un año encerrado como muchos artistas, sí sí me tiene estresado, pero a final de cuentas, ya estamos trabajando en él, en los siguientes días haremos los ensayos con los músicos. Ya estoy un poco más tranquilo, con algo que me deja respirar, pero sigue el nervio, el estrés para que todo salga bien”.

Con Una historia cursi tour Chucho promete que presentarán mayormente todos sus cortes sencillos que incluirá Como tú, aún sin definir cuántas canciones serán a lo largo de una hora y media de show.

Con una trayectoria de solista de dos años el sinaloense comentó que con la aparición de la vacuna contra Covid-19 se ve un mejor futuro.

“Lo vemos con optimismo y en positivo. Ya vemos una luz al final del túnel, no sólo para la gente del entretenimiento, sino para todos. La neta todo esto me emociona bastante, porque ya se vislumbra que todo está avanzando más hacia lo normal, eso me tiene motivado, esperanzado y feliz”.