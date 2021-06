"¡Voy a ser mamá!", Yuya y Siddhartha sorprenden a todos con su embarazo

La famosa influencer mexicana Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya, anunció su embarazo junto a su pareja, el cantante Siddartha, con una fotografía mostrando su vientre acompañada de un emotivo mensaje.

"Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mi. ¡Que sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo!", aseguró en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝓨𝒖𝒚𝒂 (@yuyacst)

"Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida", continuó la también empresaria mexicana.

Mar será el nombre del pequeño que la feliz pareja está esperando y, mientras llega al mundo, su padre también compartió algunas palabras en su cuenta de Instagram con las que aseguró: la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Asimismo, indicó: "Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito".

"Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones (...) Los amo @yuyacst", expresó el músico

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Siddhartha (@iamsiddhartha)

Mientras tanto, en su canal, Yuya dedicó un video exclusivamente para anunciar la llegada de su bebé, a quien le dedicó grandes palabras de amor e hizo mostrar a todos sus seguidores la felicidad que hoy en día la embarga.

"Ya han pasado varios meses desde que soy el portal de una nueva oportunidad, dediqué la mayoría de este tiempo para conocer, reconocer y abrazar todos los cambios que estaban surgiendo dentro y fuera de mí. Honestamente aún no puedo comprender la inquietante maravilla en la que se manifiesta una vida", menciona Yuya en su video.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Tal y como es su estilo, por medio de secuencias, colores, y una gran cantidad de imágenes, Mariand dejó mirar las primeras fotografías de Mar y algunas escenas en las que se observa a Siddartha besar en repetidas ocasiones el vientre de su pareja.

"¿Cómo es posible que el día de hoy tengo dos corazones latiendo dentro de mi cuerpo, te dejo este video como una carta, como una foto, como un momento para que algún día puedas ver que desde tu primer latido, mamá te ama y te acompaña", precisó la empresaria.