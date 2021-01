Sex Pistols tendrá serie biográfica gracias a Danny Boyle

Danny Boyle estará al frente de Pistol, la serie de televisión que a lo largo de seis episodios contará la historia de la banda de punk inglesa Sex Pistols, y que será producida por FX Productions.

La historia estará basada en Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol, libro escrito por el guitarrista de la banda Steve Jones donde narra la ausencia de su padre, los abusos de su padrastro y cómo la música y la moda lo alejaron de la violencia que lo rodeaba. El libro publicado en 2017 muestra el surgimiento de la banda junto a Paul Cook, con quien la fundó a mediados de los años 70.

“Imagínese irrumpir en el mundo de The crown y Downton Abbey con sus compañeros y gritar sus canciones y su furia por todo lo que representan ", dijo Boyle en una entrevista para Variety.

“Este es el momento en que la sociedad británica cambió para siempre. Es el punto de detonación de la cultura callejera… donde los jóvenes comunes y corrientes subieron al escenario y descargaron su furia y su moda… Todos tenían que mirar y escuchar… Les temían o los seguían”, comentó.

Toby Wallace, quien en 2019 ganó el premio de Mejor Actor Joven en el Festival de Cine de Venecia por la cinta Babyteeth, protagonizará la historia al interpretar a Steve Jones dentro de la serie.

“En el centro de los Sex Pistols se encontraba un joven cleptómano analfabeto encantador, un héroe de la época, Steve Jones, quien se convirtió, según sus propias palabras, en el noveno cuarto mejor guitarrista de todos los tiempos. Así es como llegó ahí”, explicó Danny Boyle.

El resto del elenco, compuesto por actores debutantes, lo componen Anson Boon (1917) como el vocalista Johnny Rotten; Louis Partridge interpretando al bajista Sid Vicious; Jacob Slater dando vida al baterista Paul Cook y Fabien Frankel como Glen Matlock, bajista que dejó la alineación antes de iniciar las grabaciones de Never mind the bollocks, here’s the Sex Pistols, el único álbum de estudio de la banda.

Al elenco también se integra Maisie Williams, quien interpretó a Arya Stark en las ocho temporadas se Game of thones, en el papel de Jordan, la modelo que se volvió icono del punk por su estrafalaria forma de vestir con cabello alborotado y ojos maquillados de color negro.

Danny Boyle, conocido por dirigir Trainspotting y Quisiera ser millonario, por la que ganó un Oscar en 2009, dirigirá la serie y fungirá como productor ejecutivo. En tanto la el guion de la historia estará en manos de Craig Pearce, escritor de Moulin rouge! y la versión más reciente de El gran Gatsby así como de Frank Cottrell Boy, nominado al BAFTA en 1999 por la cinta Hilary & Jackie.

La serie tiene previsto comenzar su producción para el siete de marzo.

Su historia

Sex Pistols fue una banda de punk-rock británico formada en Londres en la mitad de los años 70. Son considerados como precursores del movimiento punk formado en el Reino Unido, cuyo estilo musical y de moda dieron pie a una nueva generación de artistas. Las polémicas en su música y estilo fueron una constante, siendo God save the Queen un sencillo que fue considerado como un ataque a la Reina Isabel II.

La banda sólo lanzó un disco: Never mind the bollocks, Here’s the Sex Pistols, que alcanzó la máxima posición en las listas de popularidad de la música en el Reino Unido. El álbum es considerado por especialistas como uno de los más influyentes en la historia de la música.