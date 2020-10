Rubén Blades: Esta crisis nos saca lo mejor o lo peor

Durante una charla entre amigos hace varios años, Gabriel García Márquez bromeó con Rubén Blades al decirle que era "el desconocido más popular" con quien se había topado, pues no todos los fans de su música sabían que actuaba, y aquellos que lo conocían como actor no estaban al tanto que también era abogado.

Y es que además de haber ganado 13 premios Grammy, ha incursionado en Hollywood al lado de aclamados artistas como Christopher Walken, Denzel Washington, Jack Nicholson y Johnny Depp. En estos años ha visto el cambio en la percepción del trabajo latino en Estados Unidos, aunque reconoce que todavía hay un gran camino por recorrer.

El intérprete se siente orgulloso de formar parte del grupo de exponentes que han abierto paso a las próximas generaciones. "La situación es muy distinta ahora a cuando comencé en 1980, en realidad no habíamos muchos. Ricardo Montalbán era una figura que se conocía a nivel nacional, también estaban Anthony Quinn y César Romero, éramos pocos”.

“Todavía hace falta más presencia, nosotros somos la minoría más grande en Estados Unidos, y contribuimos en términos de trabajo y en materia económica. Representa un agregado muy importante que considero debe ser respetado y reconocido de una manera más efectiva, porque eso ayuda a que el público vea los aportes que brindamos diariamente”, comentó vía telefónica desde Los Ángeles, California en exclusiva para Organización Editorial Mexicana.

Blades continúa abriéndose paso en Hollywood a través de su participación en Fear the walking dead con el personaje de Daniel Salazar, un barbero salvadoreño que se ve obligado a reencontrarse con los demonios de su pasado cuando su hija y su esposa mueren víctimas del apocalipsis zombie.

Daniel Salazar es muy diferente a mí a nivel personal, me ha llevado a aprender sobre la condición humana a lo largo de estas seis temporadas

Debido a la proyección que le ha dado la serie en Estados Unidos y Europa, el salsero ha recordado esa plática que tuvo con García Márquez sobre sus distintas profesiones, ya que constantemente le llegan mensajes de fans de la serie asombrados al descubrir su faceta como cantante.

“Los sorprende porque no se imaginan a Salazar cantando, están intrigados”, comenta entre risas. “Pero le digo a la gente que todo el mundo lo hace, los seres humanos no somos completamente malos o buenos, por eso los seguidores de mi música me dicen que no deje de cantar aunque siga con este papel, espero que eso lleve al resto de mi público a conocer todo lo que he hecho durante mi carrera”.

APOCALIPSIS DE LA VIDA REAL

Blades ve muchas similitudes entre el comportamiento de los personajes de la serie en la ficción y en la vida real, debido a los cambios sociales que ha generado la cuarentena.

“Esta crisis tiene un efecto en la salud, la economía, y hasta en las relaciones humanas. El programa muestra cómo reaccionaríamos los humanos ante una emergencia, y es precisamente lo que está ocurriendo actualmente. Estas situaciones nos dan la oportunidad de sacar lo mejor o lo peor de nosotros, tal como sucede en Fear the walking dead.

En su caso, el confinamiento ha sido satisfactorio porque le dio la oportunidad de pasar tiempo en casa con su familia, algo que no había vivido desde hace muchos años. “He estado seis meses en mi casa, he pasado más tiempo en esta pandemia en mi casa que jamás en toda mi vida”, apuntó.

La sexta temporada de Fear the walking dead se estrenó ayer, y cada lunes tendrá un episodio de estreno a las 22:00 horas por el canal de paga AMC.