Los Amigos Invisibles se reencontrarán con su público en autoconcierto

Debido a que la música se detuvo desde hace 15 meses por la pandemia, la banda venezolana Los amigos invisibles, tuvo que cancelar algunas fechas por Estados Unidos y Latinoamérica, incluyendo México.

“En ese proceso de interiorizar lo que estaba sucediendo, siempre estaba en la mente dado vueltas lo que es estar en una tarima tocando. Sobre todo sabiendo que lo has hecho durante años y que de repente no puedes hacerlo más y no sabes cuándo podrás hacer de nuevo. Es una de esas cosas que como artista que estás acostumbrado a estar en movimiento, extrañas en el momento en el que te lo quitan”, señala Juan Manuel Roura, baterista del grupo.

De las cosas que más extrañan los músicos es sin duda los aplausos, pues incluso la ausencia de ellos les causó problemas hasta para dormir, bromea Catire. “Me di cuenta de lo egocéntrico soy, yo que necesito el aplauso en mi vida. Pasamos 15 meses sin recibir un aplauso y eso me pegó cabrón; insomnio y todo”.

La sequia musical terminará el próximo 11 de junio cuando Los amigos invisibles realicen un autoconcierto en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como parte del concepto Conecta en vivo de Ocesa. La idea de escuchar más claxons que aplausos no les entusiasma del todo, pero es un avance, dicen.

“Con los claxons está difícil, pero es lo que hay. Nos están dando la oportunidad de explorar esta nueva experiencia y seguro la vamos a disfrutar. Escuché que los claxonazos se educan chévere también”, señala Catire.

Aunque no lo parezca, la verdad es que detener su gira fue también un alivio dentro de sus vidas. Desde que iniciaron su carrera que los músicos no hacían una pausa en sus conciertos en vivo, por lo que esta fue una oportunidad para replantear su papel sobre los escenarios.

“Si vamos a cumplir 30 años de carrera, por lo menos hemos tocado 26 años ininterrumpidamente. Creo que sin duda el descanso, o más bien las vacaciones nos vinieron bien a todos”, dijo Catire en conferencia.

En este concierto de vuelta, Los amigos invisibles presentarán parte de las canciones que han lanzado en el último año. Entre ellas están Something, La que hay y Eh Eh Oh Oh, este último lanzado hace tres semanas y con el que celebran los colores de la vida.

“Es una canción que mientras la preparábamos me provocaba un estallido de colores, porque creo que al mal tiempo hay que darle buena cara”, dice Julio Briceño.

“Si de ahora en adelante la nueva normalidad va a ser puro Instagram tocando guitarra, conmigo no cuenten. Yo soy de los que debe estar sobre una tarima, sube el volumen a eso, te tomas tres tragos y te ponemos a gozar. Y ese es el mensaje, que hay que seguir gozando, porque no sabes hasta cuando estás aquí en este plan terrenal y te llama la luz del túnel y te choca”, señala el vocalista.