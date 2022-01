Baja el telón para Meat Loaf

Conjugaba el drama y la farsa en el escenario. Lo mismo en teatro y cine que ante miles de personas en sus conciertos. Meat Loaf se llevará a la tumba la verdad sobre su nombre artístico, que pudo ser en alusión a su físico, o a la receta favorita de su madre, pero quedará para la posteridad como el creador del álbum más vendido en la historia del rock.

Su clásico Bat out of hell, de 1977, tiene el récord de más de 40 millones de discos vendidos en el mercado internacional. En 1993, el álbum Bat out of hell II: Back into hell, vendió más de 15 millones de copias y su primer sencillo, I would do anything for love (but I won´t do that), le dio a ganar su primer Grammy. En total, la discografía de Meat Loaf logró superar 100 millones de copias vendidas.

El cantante y actor estadounidense Marvin Lee Aday, conocido como Meat Loaf, falleció el pasado jueves a los 74 años, informó su familia en un comunicado, sin precisar la causa del deceso. “Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche, rodeado por su mujer Deborah, sus hijas Pearl y Amanda, y sus amigos más cercanos”, dijo la familia en una publicación en la página de Facebook del artista nacido en Dallas, Texas, en 1947.

“Sabemos cuánto significaba para muchos de ustedes y apreciamos realmente todo su amor y apoyo en este momento de duelo por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan maravilloso”, agrega el texto, que llama a los seguidores del intérprete a nunca dejar de rockear.

“Es una pérdida muy importante para esa música que apostaba por las grandes interpretaciones vocales porque hay grandes cantante en la música anglosajona, con la voz muy educada, pero no necesariamente con un compromiso con las letras, con los temas, y eso es lo que tenía Meat Loaf”, dice el músico y escritor Alonso Arreola.

Para el crítico de cine Gerardo Gil Ballesteros, “se puede hablar de un equilibrio entre su carrera como músico (por lo demás un ícono de la cultura pop) y su trabajo como actor. No era el cantante que de repente actúa. Muchos de los filmes que hizo son importantes, aunque con una participación modesta en su mayoría, y su presencia es trascendente por el trabajo mismo, no por ser una estrella”.

Entre los musicales y el rock

Creador de éxitos como Paradise by the dashboard light, Two out of three ain’t bad y You took the words right out of my mouth, y álbumes como Bat out of hell III: The monster is loose, Hell in a handbasket y Braver than we are, Meat Loaf reconocía entre sus influencias a Mick Jagger y en sus inicios, al lado de la banda que llevó su nombre, abrió conciertos de The Who y Grateful Dead, al tiempo que participaba en el musical de Broadway Hair.

A mediados de los 70, apareció en las versiones de teatro y cine de El show de terror de Rocky, mientras trabajaba con Jim Steinman en Bat out of hell, un disco inspirado por Wagner, Phil Spector y Bruce Springsteen, según contó él mismo y en el que grabaron Roy Bittan y Max Weinberg, de la banda de Springsteen.

Ese, que sería un hito del rock, fue rechazado por Clive Davis, del sello discográfico RCA. “Las canciones parecían muy teatrales, y Meat Loaf, a pesar de tener una voz potente, simplemente no lucía como una estrella”, escribió Davis en su libro de memorias, The soundtrack of my life. Finalmente lo editó Epic y Meat Loaf comenzó a tocarlo en vivo como telonero de Cheap Trick.

“Es inevitable además de pensar en su carrera en general, recordar la gran rola Puedo hacer lo que sea por amor, y es un magnífico ejemplo de lo que quiero decir, estamos escuchando una interpretación que es muy dotada, muy notable no sólo por un virtuosismo, sino también por una tesitura tímbrica muy afortunada y con esta inyección de enorme dramatismo, interpretación, vitalidad”, dice Alonso Arreola.

“Estamos hablado de un individuo que además, al ser actor, después de haber hecho muchas películas, tiene una comprensión y una relación con los textos de las canciones, que no es fácil encontrar en muchos cantantes, por más buenos que sean en términos de afinación, a este hombre le crees todo”, agrega el nieto del escritor Juan José Arreola.

“Es una pérdida importante que nos llevará no sólo a reencontrarnos con su repertorio, sino también a repensar, quisiera creer, esta manera de cantar, que se ha ido perdiendo, o volviendo un tanto falsa, porque hoy por hoy, hay una conciencia muy diferente de las audiencias, un narcisismo distinto, el de él corresponde a una época distinta”.

El eterno personaje

Gerardo Gil Ballesteros destaca su actuación en El show de terror de Rocky, “que hoy es una película icónica, o de repente verlo en El club de la pelea, el aspecto histriónico se lo tomaba en serio, aun cuando en algún punto, mucho de su filmografía no está conformado por películas tan trascendentes, tiene varios títulos y lo que hizo, lo hizo con convicción, no era puntada vaya”.

El crítico recuerda que Meat Loaf también hizo filmes donde aparece como él mismo, “Roadie, es un ejemplo. O entrarle a lo ligero con Spice world. Por supuesto destacaría también, su participación en The 51 state, que no tuvo mucha suerte, pero su trabajo destaca. Creo que es el ejemplo de un artista inquieto, con poco interés de las críticas y siempre con ganas de hacer. Una gran pérdida, sin lugar a dudas”.

A propósito de Bat out of hell, el crítico de rock David Dalton, coautor de la autobiografía del artista, afirma que “con ese álbum llenó estadios en Estados Unidos y alrededor del mundo, creó algo que fue simplemente un fenómeno, el álbum vendió medio millón de copias en sólo una semana, mucho más que St. Pepper de los Beatles, y es el más vendido de todos los tiempos”.

En el documental Meat Loaf: In serch of Paradise, de 2007, dirigido por Bruce David Klein, Dalton asegura que “Meat Loaf es un eterno personaje, como Roadie (de la cinta del mismo título), por eso ha sobrevivido, queremos a esa persona y está aquí”.

