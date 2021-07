Enjambre viaja en el tiempo con su nuevo tema "Delorean"

La nostalgia siempre ha sido una constante en Enjambre. Sus canciones, muchas veces, son viajes sonoros y líricos al pasado. Y su nueva canción, Delorean, no es la excepción. Como su nombre lo indica, está inspirada en el auto en que Marty McFly realiza sus viajes por el tiempo en la saga de Volver al futuro.

Se trata de la primera canción completamente en inglés de esta banda mexicana que hace más de 15 años se reunió en el garage del pueblo californiano de Santa Ana, en Estados Unidos, para poco a poco convertirse en una referencia del rock latinoamericano.

En esta nueva canción, Enjambre habla sobre “un alma solitaria que desea viajar en el tiempo”. Y entonces es inevitable pensar en los inicios de la agrupación, cuando MySpace era el semillero de tantos artistas independientes en el mundo. Eran tiempos en que el rock tomaba nuevos aires de la mano de The Strokes y de los Arctic Monkeys, quienes habían demostrado que era posible el éxito masivo en una banda independiente.



“La canción la compuse pensando en la frustración de no poder volver al pasado para arreglar lo que en el presente me agobia y en el futuro me genera incertidumbre. Es este deseo de tener una máquina del tiempo. Nos pareció que, como símbolo de ese sentimiento, el Delorean representa algo nostálgico, algo de mi infancia”, explica el vocalista Luis Humberto Navejas.

Delorean es el primer sencillo del nuevo EP de la banda, Ambrosia, el cual se lanzará a la venta a finales de septiembre.

“La nostalgia es un común denominador de Enjambre. Desde el principio tenemos dotes de nostalgia. Más allá del Delorean como símbolo, siempre hacemos referencias hacia cosas del pasado. Nos gusta todo lo que visualmente tiene una sensibilidad vintage. Nos gustan los cantantes crooners (de canto suave) y el rock and roll. La nostalgia siempre ha sido una bandera de nuestra banda”, comenta Navejas.

En el videoclip de esta nueva canción, Enjambre hace varias referencias a la saga de Robert Zemeckis. De hecho, la primera escena muestra a los integrantes de Enjambre en un ochentero programa de televisión, donde advierten: “Venimos del futuro”, muy en alusión a aquella secuencia en la que Marty McFly toca el gran éxito de Chuck Berry —Johnny B Goode— frente a una audiencia de adolescentes de los años 50.



De algún modo, Delorean es el disparo de salida de una gira que pretende ser la reactivación de Enjambre en los escenarios tras varios meses de confinamiento debido a la pandemia. Ya se presentaron en el Teatro Diana de Guadalajara y en el Teatro Morelos de Toluca y el próximo 22 darán un concierto en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, para cerrar el 24 en el Pabellón M de Monterrey.

Después vendrá una gira por Estados Unidos, donde tocarán en Houston (30 de julio), Dallas (31 de julio), San Antonio (1 de agosto), Los Ángeles (5 de agosto) y Chicago (20 de agosto). El último concierto de esta gira lo cerrarán en el Festival Pa’l Norte, otra vez en Monterrey, el 12 de noviembre.