Celebran a las mamás con especial conducido por Mauricio Barcelata

Mamá es… reunirá una serie de anécdotas, dinámicas, sketches y presentaciones musicales en tres segmentos, el de artistas que son madres primerizas, famosas que tienen hijos más grandes, y mamás que ya disfrutan de los frutos cosechados, algunas incluso que son abuelas, quienes compartirán anécdotas que estremecerán a los televidentes.

“Lo que pretende este programa es experimentar un buen momento, dos horas de diversión, risas, anécdotas con mamás del espectáculo, pero también mamás reales, de la vida cotidiana que las vamos a consentir durante las dos horas que dura”, afirmó Mauricio Barcelata, quien conduce el especial junto a Diego de Erice.

“Es momento de recordarnos simplemente que la mamá es la persona más importante de nuestra vida, que nos da la vida en el momento más complicado para algunos y más feliz para otros, está ahí presente y hay que celebrarla no sólo un día, sino los 365 días del año”, agregó.

Maribel Guardia, Michel Vieth, Arlet Pacheco, Erika Buenfil y Olivia Collins serán algunas de las invitadas al segmento mamás de telenovela, mientras que Raquel Bigorra, Alejandra Espinoza, Carmen Muñoz, Adriana Monsalve, Marisol González y Mariana Ochoa estarán al frente del grupo de la maternidad y la conducción.

En la parte musical, Erik y su hija Mía Rubín, amenizarán la velada, complementada con la participación de Víctor García y Grupo Cañaveral.

Nino Canún es el productor del programa que se transmitirá este sábado a las 21:00 horas, por Las Estrellas.

Paralelo a este proyecto, Barcelata se encuentra como conductor en la tercera temporada del reality Inseparables, amor al límite, disponible de lunes a jueves a las 20:00 horas, por Canal 5.

El conductor aseguró que en este programa ha aprendido mucho sobre los métodos para solucionar conflictos en la pareja.

“Tienes que aprender de todos, lo que a ti tal vez te funcione, a lo de enfrente no, tienes que empezar a conocer a tu pareja, eso siempre se lo digo a mi esposa dentro de las terapias que nos ha tocado vivir y convivir eventualmente.

“Ella no es la misma persona que yo conocí, ni yo soy la misma persona que ella conoció, tenemos la oportunidad cada que nos despertamos de decir: ‘¡hola!, mucho gusto, estoy con toda la necesidad de que me conozcas y me encantaría conocerte’”, contó.