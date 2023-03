Cecilia Toussaint celebra 45 años de carrera con disco nuevo

Dicen que no todo es miel sobre hojuelas y, en efecto, para Cecilia Toussaint, este dicho tiene mucho de realidad ya que, reconoció, a lo largo de sus 45 años de carrera se ha enfrentado a distintos pensamientos negativos, incluso algunos en los que ha querido dejar todo de lado, sin embargo, es su pasión por la música y la actuación la que la han mantenido dentro del camino.

“Sí me ha tocado pensar que ya me estoy cansando, o decir: ‘¡híjole, ya no puedo!, ahora ¿por dónde me voy?’, claro que he estado muchas veces en ese lugar, sin embargo, mi pasión por lo que hago, mi amor y respeto profundo que le tengo a mi trabajo me han hecho mantenerme vigente, activa y trabajando por tanto tiempo”, afirmó Toussaint en entrevista.

Su necedad, constancia y perseverancia han sido el secreto para que ahora celebre más de cuatro décadas en la música. Y, para honrar ese logro, la cantante lanzó un nuevo álbum que lleva por título Zócalo 2018, mismo que se coloca como el décimo sexto dentro de su discografía.

“Al principio no fue concebido como un disco, ya que yo habitualmente grabo mis conciertos, pero después de escucharlo me di cuenta que era un concierto que había salido muy bien y, además, había sido un evento importante para mí porque ese día (15 de diciembre de 2018) se me nombró Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México, lo cual fue una distinción especial, un cariñito a mi alma, mi corazón y mi carrera”, expresó.

La fecha de lanzamiento también es significativa, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Aseguró sentirse orgullosa de ser punta de lanza dentro del movimiento femenino que existe en el género del rock en español.

“Me ha tocado ser una mujer que se enfrenta a una lucha constante para sacar adelante su proyecto. Me siento orgullosa del camino que se ha logrado abrir, del camino recorrido, hay muchas mujeres que vienen empujando y, por supuesto, me siento feliz porque me tocó un momento rudo, difícil, pero creo que he sacado las cosas adelante con toda dignidad, con respeto hacia mí misma y hacia el público”, aseguró.

Toussaint considera que aún hace falta mucho trabajo para lograr esa equidad y respeto que tanto solicita el género femenino. Pide también a las autoridades que se ocupen de los problemas que atañen a las mujeres y se resuelvan para bien.

“Lo más importante es que hagamos nuestra voz sonar, una de las cosas más importantes en las cuales hay que incidir es en este número tremendo de desaparecidas que hay en nuestro país, es algo que no puede seguir avanzando, no lo podemos seguir permitiendo y creo que definitivamente hay que levantar la voz para que esto deje de suceder y podamos tener un país más justo y seguro para todos”, comentó.

La cantante adelantó que el 28 de abril se presentará en el Pepsi Center, como parte del show de apertura de la cantante inglesa Joss Stone.

Para octubre se presentará en solitario en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, en donde continuará la celebración de sus 45 años de carrera.

Mientras que, en el ámbito actoral, está próxima a estrenar La usurpadora, el musical, cinta bajo la dirección de Santiago Limón y que cuenta con las participaciones de Isabella Castillo, Alan Estrada, Susana Zabaleta, Jesús Ochoa, Alejandra Ley, Gabriela Spanic, entre otros.