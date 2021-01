Calamaro, José Feliciano y Gipsy Kings, en el próximo disco de C. Tangana

MADRID. Tangana ha publicado en sus redes sociales el repertorio de canciones de su esperado nuevo disco de estudio, El madrileño, junto con la nutrida lista de colaboradores que participa en ellas, con nombres tan diversos como Andrés Calamaro, Elíades Ochoa, José Feliciano o Gipsy Kings.

Serán en total 14 los cortes de este trabajo, presentados en una típica servilleta de papel de bar, gracias a la que también se ha conocido la participación del veterano músico cubano Elíades Ochoa en un tema titulado en su honor, así como la de los mexicanos Omar Apollo y Carín León y del estadounidense de ascendencia latina Adriel Favela.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias



Se suman a los nombres anticipados meses atrás, como el uruguayo Jorge Drexler en una canción titulada Nominao, así como el del brasileño Toquinho, presente en el reciente sencillo Comerte entera, y Niño de Elche y La Húngara que contribuyen con sus voces al mayor éxito hasta la fecha del nuevo álbum, Tú me dejaste de querer.



"Es como el Madrid de Zidane", declaró C. Tangana sobre esta alineación de colaboradores, en una entrevista en la que además señaló que la salida de El madrileño dependía sólo de definir el repertorio de temas. "Tengo suficientes temas mezclados y masterizados como para que, si esta noche lo cierro, se publique de un día para otro", avisaba.



Kiko Veneno colabora en un corte llamado Los tontos, José Feliciano lo hace en otro titulado Un veneno, Ingobernable es para los Gipsy Kings y Calamaro cerrará el álbum con Hong Kong.

Cultura Cantantes internacionales se unirán en concierto virtual por la esperanza



Del que será el sucesor de la "mixtape" Avida dollars (2018) y el EP Bien (2020), que actualmente se encuentra entre los vinilos más vendidos en España, ha dicho su autor que ha sido su trabajo "más espontáneo y menos performativo. No se ha tratado de colaborar con artistas que funcionen, ni en mi mercado ni en ningún otro, tampoco con las composiciones. Es espontáneo porque toma mis referencias reales, la música que escucho de verdad. También por la forma de componerlo, con temas que están escritos con guitarra y voz en un día, en un par de horas la mayoría, y sin un filtro de teatralidad", afirmó.



Las expectativas no pueden ser mejores, ya que tres de sus sencillos han conseguido el número 1 en España: Nunca estoy, Demasiadas mujeres y Tú me dejaste de querer. Este último, sólo necesitó 24 horas para convertirse en el mejor debut de la historia con 1,6 millones de reproducciones en Spotify España.