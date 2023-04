Blue Beetle, el primer superhéroe mexicano de DC, llega al cine

El estreno de Blue Beetle coincide con la celebración de los 100 años de Warner Bros., que se prolongará durante este año. Distribuida por el centenario estudio a nivel mundial, llegará a la pantalla grande el 18 de agosto.

La estrella de Cobra Kai Xolo Maridueña, es Blue Beetle, el alter ego de Jaime Reyes y está acompañado de un elenco de actores mexicanos: Nana, la abuela de Jaime es interpretada por Adriana Barraza; sus padres son Elpidia Carrillo y Damián Alcázar

La cinta dirigida por Angel Manuel Soto, cuenta con las actuaciones de Bruna Marquezine, como Milagros, la hermana del protagonista, Raoul Max Trujillo como el villano Carapax, así como la participación de Susan Sarandon, Belissa Escobedo y George Lopez.

En la trama, de acuerdo con notas de producción, “después de graduarse de la universidad, Jaime Reyes regresa a casa lleno de aspiraciones para su futuro, sólo para descubrir que ese hogar no es exactamente como lo dejó. Mientras busca encontrar su propósito en el mundo, el destino interviene cuando inesperadamente se encuentra en posesión de una antigua reliquia de la biotecnología alienígena: el Escarabajo. Cuando el Escarabajo de repente elige a Jaime para ser su anfitrión simbiótico, se le otorga una increíble armadura capaz de poderes extraordinarios e impredecibles, cambiando para siempre su destino”.

CELEBRAN CON GRANDES PRODUCCIONES

Para este año de aniversario, comparte en entrevista Javier Garza, Director General de Warner Bros. Discovery Global Consumer Products en México, “traemos varias películas muy interesantes, comenzamos con Shazam! (en cartelera desde el 16 de marzo), seguimos con The Flash (que estrena el 16 de junio) y después Blue Beetle, que en especial para México va a ser muy interesante, porque el superhéroe es un mexicano”.

La historia de Gareth Dunnet-Alcocer, basada en el personaje creado por John Rickard y Zev Foreman tendrá un estreno internacional que se une a otros eventos de celebración, como el concierto Candelight: 100 Años de Warner Bros., con los temas de algunas de las películas y series de televisión como Friends, Nace una estrella, Willy Wonka y El mago de Oz. Se llevará a cabo este 29 de abril en el foro El Cantoral, de la Ciudad de México.

Una extensa campaña en alianza con tiendas departamentales y cadenas de restaurantes, pondrá a la venta artículos conmemorativos, además de que, en alianza con Cinépolis, México será el único país que busque un récord Guiness con el mural más grande del mundo hecho con llaveros de edición especial, que se montará próximamente en Cinépolis Toreo, informó Javier Garza, quien destacó también el pronto lanzamiento de su nueva plataforma de streaming, MAX.

“Ofrecemos entretenimiento para el público desde preescolares, hasta niños, adolescentes y adultos, todos los rangos de edades y siempre tratamos de darles una experiencia positiva”, señala el directivo.

“La plataforma pasó de HBO MAX, a MAX, que no solamente tiene una interfase completamente nueva, sino que vamos a integrar todo el contenido en las marcas de Discovery. La industria del streaming es lo más novedoso, ya sea a través de un servicio como el nuestro, de una red social, ahora más que nunca la gente que está buscando contenido específico, lo encuentra mucho más fácil, antes no era posible porque simplemente no estaba disponible para el gran público”, finalizó el directivo tras el anuncio de sus actividades en un plan que irá creciendo cuyas dades se informarán a través del sitio WB100.com.