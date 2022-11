Ästra, un recorrido musical por los cuatro elementos

Apenas el año pasado, cuando la pandemia aún tenía a todos al borde de la incertidumbre, los músicos colombianos Guillermo Morales y Carlos Calvo fundaron la banda de rock alternativo Ästra y se lanzaron al abismo con un ambicioso proyecto que prefiguraba la creación de cuatro EP’s con los que se introducirían en la industria musical. Contra todo pronóstico, no sólo han sobrevivido, sino que han tenido buena aceptación por parte de los escuchas e incluso han logrado colaboraciones con músico como Bunbury y Alfonso André.

“Ha sido muy emocionante y gratificante poder estar enfocados en tratar de hacer la mejor música desde un momento tan crítico, en el que estábamos absolutamente encerrados. Esto fue lo que permitió que la creatividad comenzara a volar y permitió que cada quien con su tiempo hiciera lo que necesitaba hacer. En mi experiencia fue un momento de gran imaginación, de ser arriesgado con los sonidos”, comentó Guillermo Morales en entrevista con El Sol de México.

Es entendible su emoción, pues, este proyecto ha sido básicamente creado a distancia por las circunstancias pandémicas internacionales, y no es sino hasta ahora que lanzaron AIR, el cuarto de los EP’s, que se han podido encontrar físicamente para presentarlo al público en conciertos y presentaciones.

WATER fue el primero de los EP’s que les sirvió de presentación de su lado más rockero, en él trataron principalmente temas en boga durante la pandemia, como la desinformación; FIRE, también muy en la onda del rock, fue el segundo, donde llamaban, a través de la sátira, a denunciar problemas globales como la opresión generalizada contra la libertad de expresión.

Sin embargo, EARTH fue la transición hacia una música más nostálgica, que recuperaba mucho los sonidos ochenteros; en cuyos temas se encuentra, por ejemplo, un homenaje a la mujer. Éste fue el que dio paso a AIR, la más reciente producción, que acaban de lanzar, el más personal e introspectivo de todos, cuyo mensaje principal es el goce de la vida y el desapego.

Sobre el interés social en los temas que se tratan a lo largo de las cuatro producciones, Morales explicó: “Es que el rock es eso, levantar la mano; como género comenzó siendo una especie de protesta. No creo que exista una mejor manera de hacerlo de forma pacífica”. Sin embargo, también comentó que al mismo tiempo el rock es como “el crisol donde se conjugan todos los elementos”, por lo que su propuesta no sólo se enfoca en una postura social, sino diversa.

Próximamente, la banda se presentará oficialmente ante el público mexicano en el Vive Latino, cosa que ya habían esperado con ansias desde hace tiempo. “Estamos con unas ganas increíbles de ir a México y presentarnos en esa plataforma tan importante. Es un festival increíble, yo he tenido la oportunidad de participar en él como parte de otros proyectos y es una producción de primer nivel. No podemos esperar a presentar esto que hemos preparado para el público mexicano, el cual es muy querido y bastante crítico, pero no por eso menos caluroso”, concluyó.