Taxistas reportan escasez de gasolina en algunas estaciones en NL

Monterrey- Estaciones de la zona metropolitana de Monterrey han reportado la escasez de gasolina Regular algunas, y otras hasta de la llamada premium o roja.

En la entidad se tienen registradas unas 680 gasolinerías, la mayoría en la zona metropolitana integrada por 10 municipios , y de acuerdo a taxistas consultados en más de 100 no hay la gasolina regular que es la que utilizan para trabajar

Te puede interesar: Jalisco y Nuevo León recibirán hasta 10 mil mdp extra por ingresos de petróleo

Osvaldo Serna, dirigente del Autotransporte de la CROC, dijo que los afiliados le han reportado la escasez de la gasolina verde.

Según el reporte de los casi 5 mil taxistas de esa central obrera en donde de reporta la escasez total de las gasolinas es en más de 20 negocios de la marca Oxxo Gas.

Posteriormente, la empresa les informó que no hay de ninguna gasolina en 19 estaciones metropolitanas. Asimismo, otras 30 no tienen gasolina regular y 48 más de la premium.

Finanzas Aplican gasolinazo en la frontera norte

De Oxxo Gas tiene 116 estaciones que carecen de al menos un tipo de gasolina, el 52 por ciento de sus 225 estaciones en Nuevo León.

Una de las versiones sobre la escasez es que no les han suministrado o surtido según les dicen a los taxistas, comentó el líder transportista de la CROC. Asimismo, cuando llegan los choferes a la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Cadereyta, no les cargan porque no tienen registrado su programa.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por su parte, despachadores comentan que es probable que en el transcurso del día se podría regularizar el abasto.