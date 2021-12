Los aranceles “no me gustan”, dice AMLO mientras Biden avanza con autos eléctricos

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que su gobierno analiza tomar acciones legales contra de la estrategia del presidente de Estados Unidos para incentivar la industria de autos eléctricos en su país, pues aceptó que esta iniciativa contraviene al T-MEC.

Subrayó, durante su conferencia matutina, que la misma respuesta tiene Canadá, “hay coincidencias en cuanto a esto; no me gusta hablar de acciones arancelarias de parte nuestra porque hay mecanismos legales a los que vamos a acudir en el caso de que se llevara a cabo esta medida. Lo cierto es que hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y podemos llegar a un acuerdo para que no se perjudique a México.

Más tarde, la Secretaría de Economía respondió a El Sol de México sobre lo dicho por el primer mandatario, y señaló que se están “buscando todos los mecanismos que vayamos a tener que usar para poder hacer y poner la presión necesaria donde a Estados Unidos le duela si toma una acción de esta naturaleza”.

La responsable de la directriz de la política económica de México espera que los legisladores pospongan hasta el otro año la discusión sobre esta medida y puedan tomar mayores elementos de análisis.

El Ejecutivo insistió que se trata de “una preocupación de la industria automotriz de México porque es un subsidio que se contrapone al tratado comercial y nosotros no estamos de acuerdo… no se descarta la posibilidad de presentar un recurso, como lo establece el tratado, para que se atienda esta demanda en un panel internacional”.

La semana pasada, en entrevista con El Sol de México, la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, subrayó que no sería la primera ocasión en que México conteste con represalias, pues durante el gobierno de Donald Trump hubo este tipo de respuesta, con aranceles equivalentes a unos tres mil millones de dólares a exportaciones de EU.

En Estados Unidos, los departamentos de Energía y Transporte firmaron un memorando de entendimiento para crear una Oficina Conjunta con la que implementarán una red eléctrica nacional que incluye medio millón de estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Dicha oficina forma parte de la estrategia del gobierno de Joe Biden para transformar la industria automotriz estadounidense, con la reducción en el costo de los autos eléctricos, mediante incentivos a los consumidores, y la instalación de estas estaciones de carga en todo el país.

La nueva oficina de Estados Unidos proporcionará a los gobiernos estatales, a la industria, a los trabajadores y a los consumidores un enfoque federal coordinado y una “ventanilla única” para recursos sobre carga de vehículos eléctricos y temas relacionados.

Este día, además, el gobierno de Estados Unidos convocó a una serie de reuniones iniciales de partes interesadas sobre temas que incluyen asociaciones con el gobierno estatal y local, fabricación nacional, equidad y justicia ambiental, derechos civiles, asociación con comunidades tribales y maximización de los beneficios ambientales.

La agenda prevé la constitución de un Comité Asesor sobre Vehículos Eléctricos cuyos miembros deberán ser nombrados a fines del primer trimestre de 2022.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, propuso alinear su política de impuestos a los vehículos eléctricos con la del gobierno de Biden con el fin de resolver la disputa sobre los créditos fiscales a la fabricación de estos automóviles.

Organizaciones mexicanas han señalado que la iniciativa no solo viola la esencia del T-MEC, sino que conlleva riesgos de una guerra comercial.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, consideró que se tiene “que controlar esto porque entonces va a haber una guerra comercial entre qué te subo y qué no te subo, en qué no te afecto, y eso no conviene, hay que respetar el T-MEC porque entonces sí afectaría a un gran porcentaje de la industria manufacturera automotriz”.