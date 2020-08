Disruptores | Inversiones de bajo riesgo triunfan en la pandemia

Hace unas semanas la plataforma de crowdfunding, Propeler, hizo un hallazgo que les sorprendió: en plena crisis mundial, el 87% de sus usuarios estaba listo y disponible para invertir en una empresa. Un descubrimiento interesante cuando se supone que todo mundo está guardando su dinero.

De acuerdo con su fundador, el financiero egresado de WallStreet, Daniel Mizrahi, el mundo de la inversión empresarial no se ha detenido por la emergencia sanitaria, sino que sólo ha volteado a ver con mayor intensidad a propuestas que les representen menos riesgo a los inversionistas en lo que la tormenta amaina.

“Esto nos sorprendió de una manera increíble, fue cuando la pandemia de coronavirus estaba al rojo vivo y lo que vimos es que la gente está frustrada porque tal vez les hicieron un haircut a su salario, perdieron su chamba o tal vez su emprendimiento está en riesgo. La gente está dispuesta a invertir su lana”, platica.

"Por eso estamos tratando de traer las mejores oportunidades de inversión y las que menos riesgo tengan son las que más rápido van a salir de pie de toda esta situación con la pandemia. El inversionista está listo para seguir invirtiendo y seguir diversificando su patrimonio”. Si antes el nombre del juego era "unicornios y rendimientos exponenciales", ahora es “riesgos bajos y ganancias seguras”.

Propeler es una plataforma de fondeo colectivo de capital en la que inversionistas de cualquier tamaño y desde 10 mil pesos invierten en empresas o proyectos con estabilidad y futuro probado para convertirse en sus accionistas.

Según explica Daniel Mizrahi, la propuesta de valor en la plataforma es la búsqueda en el cambio de paradigma del mercado del financiamiento empresarial y de inversión –el cual puede ser complicado, burocrático e intensivo en capitalal darle entrada a personas que no cuentan con mucho dinero o la experiencia necesaria para invertir en bolsa.

Al mismo tiempo, empresas sin la suficiente capitalización, requerimientos o interés para emitir acciones en el mercado bursátil encuentran financiamiento para crecer en sus operaciones; lo que incentiva el emprendedurismo en el país.

“El ADN de Propeler está en la evaluación financiera al encontrar buenas oportunidades pero no para hacer un fondo de inversión o para grandes capitalistas, sino para dar acceso a cualquier persona como tú, como yo, a invertir en esta empresa. Básicamente es regresarle el poder de elegir a quien se ganó ese dinero.

"La idea es atraer las mejores historias de emprendimiento super bien analizadas y evaluadas y con los riesgos perfectamente bien identificados para que cualquier persona pueda ir construyendo un portafolio diversificado de las mejores startups que podamos encontrar”.

Con una base de 10 mil inversionistas al momento, Propeler ha buscado diferenciarse de otras plataformas de inversión y fondeo con base en un acercamiento más cauteloso en cuanto al riesgo, más enfocado en el interés del inversionista que está buscando hacer crecer su dinero de una manera más segura.

Mediante un trabajo de curaduría, Propeler sólo da entrada para ser financiadas a empresas con un mercado probado, escalabilidad futura, sólida administración y, más reciente, resiliencia ante los efectos de la pandemia en el entorno global.

Debido a esto, dice Daniel, no está en su interés contar con cientos de empresas enlistadas, como sí lo está tener un puñado de empresas seleccionadas por sus resultados y bajos riesgos.

De esta manera en el portafolio de Propeler se encuentran empresas con valuaciones superiores a los 100 millones de pesos, como Mezcal Amores, Cervecería Colima, Fitspin, Zoé Water, Swap, Fondeadora o Indecolor.

“¿Por qué? Porque naturalmente esto hace que se minimice el riesgo de la inversión. No quiero hoy levantar capital para una empresa y que a los meses o al año quiebre. Nuestra misión es siempre minimizar ese riesgo.

"En estos tiempos en el capital de riesgo se ha vuelto sexy invertir en empresas tecnológicas en etapas tempranas, pero en nuestra experiencia para que una startup como esta sea exitosa se tienen que alinear muchos astros y es muy poco probable que en realidad suceda.

"Por eso Propeler se trata de una plataforma de inversión con un riesgo limitado.

Los mercados son muy canijos en los que incluso profesionales que tienen 40 años en el mercado se llevan una revolcada de aquellas. Ahora imagínate un inversionista que no tiene idea. Los riesgos son realmente incalculados”.

RIESGO Y REFUGIO

Daniel es un egresado en negocios internacionales de la Universidad Anáhuac quien se especializó en el análisis y la valuación de empresas así como en finanzas corporativas. Luego trabajó durante dos años en el área de análisis y trading en la firma Voyage Funds de Nueva York.

Al regresar a México en 2008 fundó una consultoría propia dedicada a la valuación de empresas públicas y privadas para bancos mexicanos en la que se concentró hasta 2016, cuando inició la planeación de Propeler, impulsado por el enfoque que observó en muchos fondos de inversión de riesgo.

“Hay una regla en fondos de venture capital que te dicen, de diez empresas en las que inviertes siete van a quebrar, una te va a regresar el capital y dos la van a reventar, y yo nunca entendí eso.

"Dije por qué no mejor buscas diez empresas que no vayan a quebrar y que tengan retornos por arriba del mercado. Prefiero tener de forma segura un 20 por ciento de retorno anual a que me prometan un 200 por ciento con una probabilidad de éxito muy baja. Los primeros dos años fueron de ir tocando puertas en un esfuerzo muy fuerte de todo el equipo, de ir a buscar en varias partes los casos ejemplares de empresas que queríamos para que la gente invierta”.

Según explica Daniel, la complejidad del mercado bursátil y los bajos rendimientos en el sistema tradicional de inversión bancario resultan poco atractivo para los inversionistas jóvenes en sus 30 y 40 años; mercado en el cual Propeler dice tener gran parte de sus usuarios.

“¿Qué oportunidad tenemos como jóvenes o no tan jóvenes de tener inversiones de capital? No ha habido un impulso real para la inclusión de las personas en el mercado bursátil y eso es una bolita de nieve, porque si el mercado no es eficiente y suficientemente robusto entonces las empresas no encuentran una oportunidad de financiamiento en la bolsa como en otros países desarrollados.

"Entonces un modelo como el nuestro modelo es muy interesante porque estas empresas pueden hacerse de capital de una forma mucho más eficiente, con una valuación justa. Gracias a esa situación tan tonta, tan precaria, estamos empezando a existir modelos distintos que si le dan la oportunidad a las empresas y a las personas a poder tomar un poco más del control de su lana y decidir en qué invertir”.

Así, de acuerdo con el emprendedor, durante los últimos 7 meses el 70 por ciento de sus usuarios han realizado inversiones en alguna de sus empresas listadas a pesar del contexto adverso. Con esto, la plataforma ha logrado al menos emparejar los niveles de inversiones registradas respecto al año previo a pesar del contexto adverso.

Por ejemplo de manera reciente la empresa de aseguramiento agrícola y big data de origen sinaloense, Luxelare, logró inversiones por 7.5 millones de pesos gracias a Propeler cuando sólo buscaba una capitalización de 1.7 millones.

De esta manera los esfuerzos de Propeler están fundamentalmente centrados en encontrar propuestas sólidas para los inversionistas que estén en sintonía con las nuevas normalidades.

"Somos la opción de menor riesgo en el mercado mexicano, ahora, eso no es ir con una bandera diciendo que somos una inversión refugio o de cero riesgo. Tenemos que encontrar a las empresas que han sido menos impactadas, empresas defensivas que en crisis funcionan mejor; traerlas a la mesa para que la gente pueda ser parte de su historia y que eso se traduzca en un mejor rendimiento en su patrimonio".

