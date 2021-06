Twitter prueba la opción de "desetiquetarse" de los tuits que les mencionen

La plataforma de 'microblogging' Twitter se encuentra desarrollando una nueva función con la que permite que sus usuarios puedan 'desetiquetarse' en los tuits de otras cuentas que les hayan mencionado.

La nueva función de Twitter tiene como objetivo dar control a los usuarios de la red social para desvincularse de conversaciones en las que no quiere formar parte, como ha informado en su cuenta personal el diseñador de privacidad de Twitter, Dominic Camozzi. Doble Vía PC Gaming Show presenta 44 videojuegos para PC encabezados por Soulstice

El botón de 'desetiquetarse' se muestra cuando un usuario ha sido mencionado en un tuit de otra persona, y la opción se encuentra en el menú de más información que acompaña a cada publicación, ilustrado por tres puntos.

La función hace que el enlace a la cuenta del usuario deje de aparecer en el tuit, pero a la persona a quien llevó a cabo la publicación original no se le informa de esto, como han mostrado las capturas de la característica, aún en desarrollo, compartidas por Camozzi.

Asimismo, Twitter planea incorporar otras funciones adicionales para dar más control sobre la privacidad en las menciones, como nuevas notificaciones especiales para avisar cuando una cuenta que no sigue al usuario le menciona en un tuit.

En los casos en que, después de recibir una de estas notificaciones especiales, el usuario escoja desetiquetarse del tuit, el autor original no podrá volver a etiquetar a esta persona en el futuro. starting today, spaces will be available on https://t.co/RD57W4QZPz (mobile web, desktop web)



our focus areas:

- infrastructure and listening UI that adapts to your screen size

- setting reminders for scheduled spaces

- accessibility and transcriptions pic.twitter.com/Wb0DQktkhD — Spaces (@TwitterSpaces) May 26, 2021

Los ajustes de Twitter también permiten que sean los usuarios quienes seleccionen manualmente qué cuentas tienen restringido mencionarles en sus publicaciones. Además, ofrece la posibilidad de bloquear todas las menciones durante un tiempo determinado (uno, tres o siete días) a modo de descanso.

Otra función en desarrollo busca controlar cuando un usuario comienza a ser mencionado de forma masiva. Primero, este recibe una notificación para avisarle, y después tiene la opción de revisarlos y de cambiar sus notificaciones para controlar la situación.